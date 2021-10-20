SON DAKİKA: Takvim.com.tr'nin kulis haberi gerçekleşiyor! Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi başladı

TAKVİM.COM.TR BOMBA KULİSLERE ULAŞTI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgisine göre dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı.
KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NDAN ŞİKAYETÇİ
Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun parti disiplinine uymadığı ve gerçekleştirdiği ziyaretlerden şikayetçi olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.
Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılmasının kanıtı olarak Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız'ın paylaşımları da görülebilir. Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile görüştüğü fotoğrafları paylaştı.
Yıldız paylaşımında, "Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezimizde bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerden bahsedip bilgilendirme yaptık. İstanbul il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu ile de bir hatıra fotoğrafı çektirdik." ifadelerine yer verdi.