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    • Güncel
    • 21.10.2021 12:11
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    • 21.10.2021 12:25
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    SON DAKİKA! RTÜK listeyi güncelledi! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi şifresiz mi yayınlanacak?

    Radyo ve Televizyon Üst Kuruku (RTÜK), şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini güncelledi. 22 maddelik listede, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları yarı final ve final karşılaşmaları, Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları, Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları yarı final ve final karşılaşmaları yer aldı.

    RTÜK listeyi güncelledi! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şifresiz ve açık yayınlanacak spor ve kültür olayları listesini güncelledi.

    RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan Üst Kurul, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı.

    İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren RTÜK, yürürlükte olan yeni listeyi yayımladı.

    Buna göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik liste, şu şekilde:

    1) Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları
    2) FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
    3) FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
    4) Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları
    5) Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları



    6) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması
    7) Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
    8) Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
    9) Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)
    10) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları
    11) Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)
    12) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu



        13) Akdeniz Oyunları
        14) İstanbul Maratonu
        15) Gazi Koşusu
        16) İslam Dayanışma Oyunları
        17) Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        18) Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)
        19) Yunus Emre Şenlikleri
        20) Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri
        21) Nevruz Etkinlikleri
        22) Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! RTÜK listeyi güncelledi! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi şifresiz mi yayınlanacak?
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