CHP'li İBB vakıflara yönelik milyonluk algı operasyonunu kendi kendine çürüttü! Sahte raporla itibar suikastı



HER BİRİ KUYUYA BİR TAŞ ATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16.5 trilyon lirası Okçular Vakfı olmak üzere İBB'den çeşitli vakıflara 850 trilyon lira para aktarıldığını iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vakıflara aktarılan 357 milyon liralık kaynağın kesildiğini söyleyerek "İnanılmaz rakamlar. Bu daha başlangıç" sözleriyle halkı kandırmaya çalıştı.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'nin iktidara yakın vakıf ve derneklere yaptığı yardımlara ilişkin rapor hazırlandığını iddia etmiş, gerçek dışı birçok rakam vermişti.



Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker 28 Ocak 2019'da "İBB'den vakıflara 'hizmet' raporu" başlıklı köşe yazısında; 56 sayfalık hayali rapordan bahsetmiş, Cumhuriyet ve Deutsche Welle de haberleriyle aynı yalana ortak olmuştu.