CHP'li İBB vakıflara yönelik milyonluk algı operasyonunu kendi kendine çürüttü! Sahte raporla itibar suikastı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefet liderleri, İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile muhalif medyanın diline doladığı "İBB bazı dernek ve vakıflara para aktardı" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.
SAHTE RAPORLA İTİBAR SUİKASTI
Aralarında TÜGVA, TÜRGEV, T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı'nın bulunduğu dernek ve vakıfların İBB tarafından para aldığına ilişkin borazancı medyada yayımlanan "STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu"nun sahte olduğu belgelendi.
2018'de Sözcü gazetesi tarafından ortaya atılan sahte rapor, İBB'nin mevcut başkanı ve muhalefet liderleri tarafından sistematik bir şekilde kullanılarak halk kandırılmaya çalışıldı.
Kapağı hazırlanan raporun aslında var olmadığı, İBB'nin adı geçen dernek ve vakıflara para aktarmadığı yine CHP'li İBB yönetiminin mahkemeye sunduğu cevap yazısıyla bizzat tescillendi. İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'ndan Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılan yazı, İBB'nin önceki döneminde iddia edildiği gibi vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya koydu.