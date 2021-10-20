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    • 20.10.2021 20:14
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    Gözaltına alınan 6 Rus casus tutuklandı

    Türkiye'de Çeçen muhalifleri öldürmek için eylem planlayan ve bu maksatla silah temin eden 6 Rus ve Özbek uyruklu şahıs tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

    6 Rus casus tutuklandı!
    Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik silahlı eylem hazırlığında bulunan 6 Rus ve Özbek uyruklu şahıs tutuklandı.

    SABAH'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında Rusya Federasyonu'nun istihbarat servisi ile bağlantılı kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi kapsamında siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği Rusya hesabına çalışan casuslar geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli ve Antalya'yı da kapsayan bir Emniyet operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

    Casusların Çeçen muhalifleri öldürmek için eylem planladığı ve bu maksatla silah temin ettiği belirlendi.
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