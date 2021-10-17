TÜGVA’dan 81 ilde sosyal medya ve CHP medyasının yalan haberlerine sert tepki!

Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu, ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladı. TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Amaçları TÜGVA'lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz."