Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.10.2021 19:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 19:20
    ABONE OL

    Tasarruf algısı yapan Meral Akşener, milyon liralık araçla CHP Genel Merkezi'ne gitti

    Takvim.com.tr'nin dün duyurduğu Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener görüşmesi gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in lüks aracı ise dikkat çekti. "İtibardan tasarruf olmazmış millet aç aç" algısı yapan Meral Akşener'in 3 milyon liralık lüks aracıyla CHP Genel Merkezi'ne gitmesi objektiflere yansıdı.

    Akşener, milyon liralık araçla CHP Genel Merkezi’ne gitti

    Kulislerin nabzını tutan Takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in görüşeceğini duyurmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından kurmaylarıyla birlikte CHP Genel Merkezi'ne geldi.

    AKŞENER LÜKS SEVER

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı'yla görüşmesi iki saat sürdü. İki parti lideri görüşme sonrası kameralar karşısına geçip basın toplantısı düzenledi. Akşener'in milyon dolarlık lüks araçla Genel Merkez'e gelmesi ise dikaktlerden kaçmadı.

    MİLLET AÇ ALGISI YAPIP LÜKS ARAÇLARA BİNİYOR

    2023 seçimleri için hazırlıklara başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il gezilerine devam ediyor. Gittiği her ilde farklı bir tiyatro oyununa imza atan Akşener, daha önce slogan haline getirdiği "Millet aç" sözlerini, bugün de Kırşehir'de yaptığı konuşmasında yinelemişti.

        Akşener, konuşmasında, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmaz'mış. Hadi oradan be… Millet aç!" ifadelerini kullandı.

        AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİ
        Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez daha akıllara getirdi.

        "ÖZEL UÇAKLARLA GEZMİYORUZ"
        Son zamanlarda imza attığı algı oyunları gündemden düşmeyen İYİ Parti lideri, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.



        Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmıştı.

        Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" sözleriyle de şov yapmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Konya canisine istenen ceza belli oldu!
        Haberler Güncel Tasarruf algısı yapan Meral Akşener, milyon liralık araçla CHP Genel Merkezi'ne gitti
            SON DAKİKA