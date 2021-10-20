Tasarruf algısı yapan Meral Akşener, milyon liralık araçla CHP Genel Merkezi'ne gitti

Kulislerin nabzını tutan Takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in görüşeceğini duyurmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısının ardından kurmaylarıyla birlikte CHP Genel Merkezi'ne geldi.
AKŞENER LÜKS SEVER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı'yla görüşmesi iki saat sürdü. İki parti lideri görüşme sonrası kameralar karşısına geçip basın toplantısı düzenledi. Akşener'in milyon dolarlık lüks araçla Genel Merkez'e gelmesi ise dikaktlerden kaçmadı.
MİLLET AÇ ALGISI YAPIP LÜKS ARAÇLARA BİNİYOR
2023 seçimleri için hazırlıklara başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il gezilerine devam ediyor. Gittiği her ilde farklı bir tiyatro oyununa imza atan Akşener, daha önce slogan haline getirdiği "Millet aç" sözlerini, bugün de Kırşehir'de yaptığı konuşmasında yinelemişti.