PYD/YPG'li teröristlerin itirafları ile ele geçirildi! TIR dolusu silahlar

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Teslim olan ve yakalanan teröristlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca J-İHA/SİHA destekli Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin katılımıyla bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlar neticesinde, terör örgütüne ait bugüne kadar deşifre edilmemiş 80'den fazla sığınak/mağara/yaşam alanı tespit edildi.



İcra edilen bu operasyonlarla ülke içerisinde ses getirecek eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği, zırh delici kabiliyeti bulunan AT-4 füzesi, uzaktan komuta ile patlayıcı taşıma ve istenildiği yerde bırakabilme özelliği bulunan Drone ve suikast silahı olarak kullanılan sözde Zagros Keskin Nişancı Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat/patlayıcının yanı sıra örgüt mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılacak yaşam malzemesi ele geçirildi.