PYD/YPG'li teröristlerin itirafları ile ele geçirildi! TIR dolusu silahlar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları öğütten kaçışları hızlandırdı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde sadece bu yıl 161 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren E.C. ve H.A.K. isimli teröristler, ailelerinin de sürece dahil edilmesiyle örgütten kaçarak teslim olmaları sağlandı.
Yine Hakkari kırsalında faaliyet yürüten ve örgütteki baskılara dayanamayan M.Ç.'nin firar edeceği bilgisini alan jandarma ekipleri teröristi takip ederek yol kontrol noktasında kamyon kasasında saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.
TERÖRİSTLER ÖRGÜTÜ ANLATTI
Güvenlik güçlerince teslim olması sağlanan ve yakalanan teröristlerin, artık örgütün dağılma sürecine girdiğini, halkın bölgede örgütü istemediği, İHA ve SİHA'larında etkisiyle arazide ölüm korkusuyla hareket edemez hale geldikleri, örgüte artık kimsenin katılmak istemediği, örgüt üst yönetiminin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği ve operasyonlar nedeniyle kırsalda barınmanın imkansız hale geldiği itiraflarında bulunduğu öğrenildi.
OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Teslim olan ve yakalanan teröristlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca J-İHA/SİHA destekli Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin katılımıyla bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlar neticesinde, terör örgütüne ait bugüne kadar deşifre edilmemiş 80'den fazla sığınak/mağara/yaşam alanı tespit edildi.
İcra edilen bu operasyonlarla ülke içerisinde ses getirecek eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği, zırh delici kabiliyeti bulunan AT-4 füzesi, uzaktan komuta ile patlayıcı taşıma ve istenildiği yerde bırakabilme özelliği bulunan Drone ve suikast silahı olarak kullanılan sözde Zagros Keskin Nişancı Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat/patlayıcının yanı sıra örgüt mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılacak yaşam malzemesi ele geçirildi.