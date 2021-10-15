SON DAKİKA: Yunanistan ile ABD arasında anlaşma imzalandı! Yunan basını ABD'yi Türkiye'ye karşı kalkan olarak görüyor
Son dakika haberleri... Ege ve Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi yükselten adımlar atan Yunanistan son olarak ABD ile Karşılıklı Savunma İş birliği (MDCA) Anlaşması imzaladı. Yunan basını, dün imzalanan ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği (MDCA) Anlaşması'nın Atina'nın "tehdit" olarak algıladığı Türkiye'ye karşı büyük bir destek olduğunu ileri sürdü.
Yunan Devlet Ajansı AMNA, "MDCA Yunanistan için bir kalkan-ABD, 'casus belli'yi kınıyor" başlıklı haberinde, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan benzer anlaşmaların ardından Yunanistan için koruyucu bir kalkan oluşturduğunu savundu.
Ajansın, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün hem anlaşmadaki ifadelerle hem de ABD güçlerinin Meriç ve Girit'te öngörülen varlığı ile korunacağını iddia ederek, anlaşmadaki "tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin güvenlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü, silahlı saldırı ya da saldırı tehdidine karşı koruyacaklarına" ilişkin taahhüdü ABD'nin "casus belli"yi kınaması olarak yorumladı.
Yunan basınının yayımladığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik yazdığı 12 Ekim 2021 tarihli mektup da ABD'nin Yunanistan'a desteğinin bir göstergesi olarak kamuoyuna sunuldu.
Diplomatik kaynaklar, mektupta yer alan "ABD'nin Yunanistan ana karası ya da adalarında eğitim ve operasyon yapabileceğine" ilişkin ifadenin, ABD'nin Yunanistan'ın adalardaki tam egemenlik hakkını ve adaların silahlandırılabilmesini "fiili" olarak teyit ettiğini ileri sürdü.
MUHALEFETTEN ANLAŞMAYA TEPKİ VAR
Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Partisi, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Dedeağaç'ta bulunmalarının ABD güçlerine, Bulgaristan ve Romanya'ya kolay geçiş imkanı sağlarken, Yunanistan'ı da Karadeniz'deki tehlikeli gerginliklerin ön sırasına yerleştireceğini belirtti.