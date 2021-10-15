SON DAKİKA: Yunanistan ile ABD arasında anlaşma imzalandı! Yunan basını ABD’yi Türkiye’ye karşı kalkan olarak görüyor

Ajansın, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün hem anlaşmadaki ifadelerle hem de ABD güçlerinin Meriç ve Girit'te öngörülen varlığı ile korunacağını iddia ederek, anlaşmadaki "tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin güvenlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü, silahlı saldırı ya da saldırı tehdidine karşı koruyacaklarına" ilişkin taahhüdü ABD'nin "casus belli"yi kınaması olarak yorumladı.