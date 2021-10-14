İngiliz gazetesinden dikkat çeken manşet: Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler dünya gündeminde yakından takip edilirken son yıllardaki yerli ve milli silahların gücü dünyada ses getiriyor.
TÜRKİYE'NİN TAVRI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
İngiltere'nin saygın gazeteleri arasında yer alan Financial Times iki ülke arasındaki savunma sistemleriyle ilgili bir haber kaleme aldı.
Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, "Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor" başlığı kullanılırken, "Erdoğan, Rusya'dan ikinci hava savunma sistemini sipariş etmeyi planlarken daha çok F-16 satın almak istiyor" yorumu yapıldı.
"TÜRKİYE, HAVA GÜCÜNÜ KENDİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR"
Makalede, "Türkiye'nin savaş jeti sorunu var. Onlarca yıllık NATO üyesinin, ABD tarafından 100 adet yeni nesil F35'lerin teslimi iptal edildi. Bu uçaklar hava gücünün temelini oluşturacaktı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vladimir Putin'den hava savunma sistemi satın almasından dolayı bir ceza. Ankara bir gün hava güçlerini kendi geliştirdiği Türk yapımı savaş uçaklarıyla doldurmayı amaçlıyor. Fakat bu hava sistemi henüz hazır olmaktan çok uzak olduğu için eskimiş F-16'lara güvenmek durumundalar. Ankara'nın Washington'dan 40 adet yeni F16 satın alma talebini anlaşılır kılıyor" denildi.
"ARALIK 2020'DEN BERİ YAPTIRIM VAR"
Türkiye'nin Aralık 2020'den beri ABD'nin yaptırımları altında olduğuna dikkat çekilirken, "Yeni uçak anlaşması komşusu ve uzun zamandır düşmanı olan Yunanistan'ın hava kuvvetlerini güncellediği, Fransız Rafale ve Amerikan F-35 satın aldığı bir dönemde Türkiye'ye yardımcı olacaktır" denildi. Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ABD ile Batılı müttefikleri arasında gerilimi yumuşatılabileceği de kaydedildi.