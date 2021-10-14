İngiliz gazetesinden dikkat çeken manşet: Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor

Financial Times muhabiri, "ABD'nin anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil. Erdoğan'a çok sayıda sebepten dolayı düşmanca bir tavır sergileyen Kongre satışı engelleyebilir. Joe Biden yönetimi Erdoğan'ı savunsa bile Türkiye'nin yeni S-40 hava savunma sistemi satın alması buna yardımcı olmayacaktır" yorumunu yaptı.

"BIDEN YÖNETİMİNİ SIKIŞTIRIYOR"

S-400 sorununun en büyük kriz olduğunun belirtildiği makalede, "Bu durum Biden yönetimini sıkıştırıyor. Herhangi bir önkoşul olmadan F-16 satışına yeşil ışık yakılması Türkiye'yi eleştirenler tarafından 'hoş görülmez yatıştırma' olarak görülür. Fakat F-16 satışı iptal edilirse Ankara'nın Rusya'ya yanaşması için yeni bir bahanesi olur" denildi.