ABD safını seçti Yunanistan ile anlaşma imzaladı! Türk düşmanları aynı karede! Yunan gazetesinde dikkat çeken yazı: Kendimizi kandırmayalım
Doğu Akdeniz'de safını seçen ABD, Yunanistan ile savunma iş birliği protokolünü imzalayıp aynı karede poz verdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğinden rahatsız olan ABD ve Yunanistan'ın tahrik içeren hamleleri devam ederken Yunan Kathimerini gazetesi yazarından uyarı niteliğinde bir yazı geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Perşembe günü iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uzatılması protokolünü imzaladılar.
Bu diyalog, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ne kadar yakın olduğunun ve birbirimize ne kadar değer verdiğimizin bir örneğidir" diyen Blinken, kendisini 'bölgede istikrarın direği' olarak nitelendiren Yunanistan'a güçlü ve güvenilir bir müttefik olduğu için minnettarlığını dile getirdi.
DÖRT ÜS İÇİN DAHA FAZLA YATIRIM
Dendias, "Yunanistan, anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla ve her zaman uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlıdır" dedi ve ülkesinin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle geliştirdiği güçlü bağlardan da bahsetti.