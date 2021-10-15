ABD safını seçti Yunanistan ile anlaşma imzaladı! Türk düşmanları aynı karede! Yunan gazetesinde dikkat çeken yazı: Kendimizi kandırmayalım

Bu diyalog, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ne kadar yakın olduğunun ve birbirimize ne kadar değer verdiğimizin bir örneğidir" diyen Blinken, kendisini 'bölgede istikrarın direği' olarak nitelendiren Yunanistan'a güçlü ve güvenilir bir müttefik olduğu için minnettarlığını dile getirdi.