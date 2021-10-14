Yunan basını sonunda itiraf etti! Manşetlerde büyük korku: Türk hava sanayisi eskisi gibi değil

Yunan basınında anlaşma Türkiye'ye karşı kazanılmış bir zafer olarak gösterilirken, Dendias'ın "Türkiye, Ege adalarına bitişik Akdeniz'in en büyük çıkarma gemisi filosuna sahip ve Türkiye ile savaş tehdidi devam ediyor" ifadeleri de dikkat çekti.