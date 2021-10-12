Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ABD garantisi! Yunan basınından skandal manşet: Türkiye'ye karşı zafer!
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını kabullenemeyen ve sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önümüzdeki günlerde ABD ile güncelleyeceği Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması protokolüyle, ABD'nin ülkesinin toprak bütünlüğünün garantisi olacağını öne sürdü. Dendias'ın açıklamasının ardından Yunan basını skandal manşetler attı.
Yunanistan'ın, Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasının ardından ABD ile Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için yapacağı yeni protokolde de sona gelindiği bildiriliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, detaylarını Yunan gazetesi "To Vima" ile paylaştığı anlaşmanın, önümüzdeki günlerde Washington'da imzalanması bekleniyor.
Dendias, gazeteye yaptığı açıklamada Washington'un, ülkesinin toprak bütünlüğünün garantisi olduğunu öne sürerken, Yunanistan'daki Amerikan stratejik ve askeri varlığını artırdığını savundu. Atina'nın, son iki yılda imzaladığı anlaşmalarla ülkeyi yabancı bir tehdide karşı güçlendirdiğini söyleyen Dendias, "ABD Yunanistan'ın stratejik konumunu biliyor ve Türkiye ile ilgili şüphelerinin olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.
ABD'DEN BEKLENEN MEKTUP
Atina'nın özellikle Türkiye'ye yönelik olarak ABD'den en büyük beklentisinin, Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan alacağı protokole eşlik edecek bir mektup olduğu belirtiliyor. Nitekim Dendias da, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın mektubunda "Yunanistan'ın çok önemli olduğuna inandığı 3 konuya değineceğini" belirterek, "(Mektup) asıl olarak, ABD adına, tek taraflı siyasi bir taahhüt içerecek" dedi.
5 yıllığına imzalanacak anlaşma protokolü kapsamında, Amerikan askerlerinin bulunacağı lokasyonlardan birinin Türkiye ile kara sınırına yakın olduğuna işaret eden Dendias, "Geçen yıl Meriç'te yaşananları (sığınmacılarla yaşanan olayları kastediyor) göz önüne alırsak, bu bölgenin önemi ortada" diye konuştu. Dendias, ABD'nin Yunanistan'da kullandığı üslerin modernizasyonu için yatırımların Washington tarafından yapılacağını da belirtti.