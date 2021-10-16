CHP'li Avukat Feyza Altun nefret kustu: AK Partili herkesten nefret ediyorum

Milletin iradesiyle 20 yıldır iktidarda olup hizmet siyasetiyle yoluna devam eden AK Parti'ye karşı hazımsızlıklara CHP'liler devam ediyor. Milletin tercihe saygı duymayıp nefret ve hakaret söylemiyle toplumu kutuplaştıran CHP düşüncesi her geçen gün ayrı bir olayla karşımıza çıkıyor.