CHP'li Adalar Belediyesi'nden bir skandal daha! 1. derece sit alanına moloz döktüler!

Adalar Belediyesi bir skandalla daha çalkalanıyor. Yolsuzluk, usulsüzlük, atların kaybolması, vatandaşı provoke eden akıl almaz olayların merkezi olan Adalar Belediyesi iddiaya göre; S.S Büyükada Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi ile yüklenici bir firmanın ortaklaşa Adalar Belediyesi'nin izni ile hafriyatı ormanlık alana döktüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokul inşaatının yıkım işini alan yüklenici firma çıkan hafriyatı "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine" uygun olarak nakletmedi. Moloz ve hafriyat topraklarını Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in izniyle Büyükada'da ormanlık alana dökerek çevre felaketine yol açtı.
Adalar Belediyesi Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı toplantısında belediye meclise getirilen teklifte, Adalar'da bulunan okulların sağlamlaştırma/yıkma işinden çıkacak hafriyat ve adaya gelecek inşaat malzemelerinin Adalar Belediyesine ait çıkarma gemisiyle taşınmasında yüklenici firma indirim talep etmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in kabul edilmesi için çok uğraştığı belirtilen indirim talebi Adalar Belediyesi meclisinde kabul edilmemişti. Yüklenici firma ise devlete 'ana karaya dökeceğim' diyerek hak edişlerine eklettiği ve aldığı döküm parasına rağmen molozları 1'inci doğal sit alanına dökerek kamu zararına neden oldu.