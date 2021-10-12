CHP'li Adalar Belediyesi'nden bir skandal daha! 1. derece sit alanına moloz döktüler!

1. DERECE SİT ALANINI REZİL ETTİLER!

İddiaya göre; yüklenici firma hafriyat döküm ve taşınması işini CHP Adalar Meclis Üyesi Rıza Çiftçioğlu'nun yeğeni olan İsmail Çiftçioğlu'nun başkanlığını yaptığı S.S. Büyükada Motorlu-Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi ile ortaklaşa yapmak için anlaştı. Kooperatif, kendi bünyesinde 3 tona kadar olan araçların ardından 15 tonluk hafriyat kamyonları kiraladı. Küçük tonajlı araçlarda taşıdığı hafriyatı 'maliyeti yüksek olur' diyerek çıkarma gemisine yüklemeyip biriktirmeye başladı. Çıkan hafriyatı biriktirdikten sonra İBB'ye toplattırma sözü verdi. Çıkan hafriyatın 1'inci Derece Doğal Sit alanda birikilmesine Adalar Belediyesi tarafından da göz yumuldu.

Adalılar ise bu durum için "Bir konteyner koyup hafriyat az olduğu zamanlarda ona konulabilirdi. 1'inci Derece Doğal Sit alanına dökülmesi ve kaldırılmaması daha sonra belediye ekiplerinin silindir ile hafriyatı düzleştirmesi kabul edilemez. Hafriyatı taşıyan kooperatif molozlar az çıktığı için biriktirdiğini daha sonra İBB'nin araçlarının gelip bu hafriyatı aldığını söylüyor. Kooperatif küçük tonajlı araçlarla getirdiği hafriyatın ardından 15 tonluk hafriyatları da buraya dökmeye başladı. Bunları İstanbul'daki döküm sahalarına götürmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.