Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 87 milyon TL zarara uğratan CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler yükseliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale yasasını ihlal ederek 15 ayrı taşerona yaptırdığı 93 milyon liralık asfaltın, bir sene geçmeden 45 noktada bozulması; Sayıştay'ın bu nedenle 87 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna yönelik raporu kamuoyunda tartışılıyor.
BU RAPORU AÇIKLA
Sabah'ın aktardığına göre Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale yasasını ihlal ederek 15 ayrı taşerona yaptırdığı 93 milyon liralık asfaltın, bir sene geçmeden 45 noktada bozulduğuna yönelik haberimiz hakkında konuştu.
Ünal, "Belediyeyi zarara uğratanlar mutlaka hesap vermeli" dedi.
Fatih Ünal, Sayıştay'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt yerine konforsuz sathi kaplama yapıldığını, bu nedenle 87 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu saptadığına yönelik haberimizi gazetemize değerlendirdi.