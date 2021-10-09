Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 87 milyon TL zarara uğratan CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler yükseliyor

"ABB Başkanı'nın belediyeyi yönetme becerisinin olmadığını zaten söylüyorduk. Ancak Sayıştay raporu ile de görülmüştür ki 21/b ihaleleri ile ortaya çıkan basiretsizliğin ve sonuçlarının bir kamu zararını ortaya koymaktadır. Asfaltı güya kutsamayacağını, bunu bir belediye hizmeti olarak görmeyen Mansur Yavaş'ın vizyonsuzluğunun bir sonucu olarak belediyeyi idare ederken kamu zararına neden olması Ankara açısından üzüntü vericidir. Bununla da kalmayıp Sayıştay raporuna rağmen hala 21/b ihalesiyle alıma devam ediyor olması kamu zararı açısından sanırım herkesin endişe etmesi gereken bir durumdur. Şeffaf ve adalet timsali olduğunu her defasında iddia eden bir belediye başkanının yine Fatih Altaylı'nın programına çıkıp kendisinin bu durumu anlatması ve kamunun uğradığı zararı ne şekilde telafi edeceğini kamuoyuna açıklaması gerekir.

Sureti haktan görünenler halkın vicdanıyla oynarlarsa halkın ağır bir tokadını yemeye kendilerini hazırlamalıdırlar. Yavaş-ı Mansur devri kendisi ve etrafındakiler için bir Lale Devri nispetinde görünse de kendilerine toz pembe hayallerini kıracak bir halk evladı mutlaka neşet edecektir. Mazlumların duası sizleri o koltuklarda fazla oturtmaz haberiniz olsun."