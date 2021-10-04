CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi suyu kesti mahalleli suya hasret kaldı: 4 aydır evimizde bir damla su yok

MİKROBUN İÇİNDE YAŞIYORUZ

Halil Kökmen (Muhtar): Şu pandemi döneminde ne elimizi yüzümüzü yıkayabiliyoruz, ne de çamaşır bulaşık, banyo, tuvalet ihtiyaçlarımız için yeterli su bulabiliyoruz. Köyümüzün kuyularından, pınarlarından kova ve bidonlarla taşıma suyla ihtiyaçlarımızı ancak görebiliyoruz. 2 okuldaki 600 öğrencimiz ve 2 camimizin cemaati hastalık riskiyle karşı karşıya, yayılma riski daha fazla. Pis koku ve mikrobun içinde yaşıyoruz. Acil çözüm bekliyoruz.