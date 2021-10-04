CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi suyu kesti mahalleli suya hasret kaldı: 4 aydır evimizde bir damla su yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şehit cenazesinde vatandaşların büyük tepkisi ile karşılaştığı Çubuk'ta vatandaşlar adeta suya hasret kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Akkuzulu'daki su çilesini Kılıçdaroğlu'na gösterilen tepkiye bağlayan vatandaşlar gündüz kesik olan, gece de geç saatlerde 1-2 saat akan su yüzünden ev işlerinin aksadığını, uyku düzenlerinin kalmadığından yakınıyor.
Seçim öncesinde Çubuk ziyaretinde "Ankara'nın köylerinde musluktan suyu akmayan evin kalmayacağını, açıktan akan kanalizasyon kalmayacağını" öne süren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" vaatlerini hatırlatan mahalleliler, aylardır suya hasret yaşadıklarını ifade etti.
MİKROBUN İÇİNDE YAŞIYORUZ
Halil Kökmen (Muhtar): Şu pandemi döneminde ne elimizi yüzümüzü yıkayabiliyoruz, ne de çamaşır bulaşık, banyo, tuvalet ihtiyaçlarımız için yeterli su bulabiliyoruz. Köyümüzün kuyularından, pınarlarından kova ve bidonlarla taşıma suyla ihtiyaçlarımızı ancak görebiliyoruz. 2 okuldaki 600 öğrencimiz ve 2 camimizin cemaati hastalık riskiyle karşı karşıya, yayılma riski daha fazla. Pis koku ve mikrobun içinde yaşıyoruz. Acil çözüm bekliyoruz.