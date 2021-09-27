A Haber'e itibar suikastı! Mansur Yavaş'a çalıştığı iddia edilen hesaplardan alçak paylaşımlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a çalıştığı iddia edilen troll yapılanmasının başındaki iki ismi Medya Adamı isimli sosyal medya hesabı ifşa etti.
Ahaber hakkında capsler hazırlayarak itibar suikastı yaptıklarını iddia ettiği sosyal medya hesapları hakkında Medya Adamı ifşasını şöyle dile getirdi: "Ahaber ile ilgili montaj capsleri Mansur Yavaş'a çalışan bir troll yapılanması piyasaya servis ediyormuş. Yapılanmanın başında olan iki kişinin sosyal medya adresleri bunlar. @Ahaber"
YAVAŞ'A ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN TROLL HESAPLAR İFŞA EDİLDİ
Medya Adamı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın trol yapılanmasının başında olduklarını iddia ettiği hesap ifşasında @benanilcan1 ile @aemutl isimli Instagram hesaplarını paylaşarak bu kişilerin Ahaber ile ilgili foto montaj capsler hazırladıklarını iddia etti. Bu capslerin Ahaber'i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı ise caps içeriklerinde görülüyor.