A Haber'e itibar suikastı! Mansur Yavaş'a çalıştığı iddia edilen hesaplardan alçak paylaşımlar

YAVAŞ'A ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN TROLL HESAPLAR İFŞA EDİLDİ

Medya Adamı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın trol yapılanmasının başında olduklarını iddia ettiği hesap ifşasında @benanilcan1 ile @aemutl isimli Instagram hesaplarını paylaşarak bu kişilerin Ahaber ile ilgili foto montaj capsler hazırladıklarını iddia etti. Bu capslerin Ahaber'i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı ise caps içeriklerinde görülüyor.