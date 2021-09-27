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    • 27.09.2021 15:03
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    A Haber'e itibar suikastı! Mansur Yavaş'a çalıştığı iddia edilen hesaplardan alçak paylaşımlar

    ABB Başkanı Mansur Yavaş’a çalıştığını iddia ettiği troll yapılanmasının başındaki iki sosyal medya hesabını ifşa eden Medya Adamı, bu iki ismin Ahaber hakkında montaj capsler hazırlayarak sosyal medyada servis ettiklerini ileri sürdü. Bu montaj capslere bakıldığında ise Ahaber’i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı görülüyor

    A Haber’e itibar suikastı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a çalıştığı iddia edilen troll yapılanmasının başındaki iki ismi Medya Adamı isimli sosyal medya hesabı ifşa etti.

    Ahaber hakkında capsler hazırlayarak itibar suikastı yaptıklarını iddia ettiği sosyal medya hesapları hakkında Medya Adamı ifşasını şöyle dile getirdi: "Ahaber ile ilgili montaj capsleri Mansur Yavaş'a çalışan bir troll yapılanması piyasaya servis ediyormuş. Yapılanmanın başında olan iki kişinin sosyal medya adresleri bunlar. @Ahaber"

    YAVAŞ'A ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN TROLL HESAPLAR İFŞA EDİLDİ
    Medya Adamı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın trol yapılanmasının başında olduklarını iddia ettiği hesap ifşasında @benanilcan1 ile @aemutl isimli Instagram hesaplarını paylaşarak bu kişilerin Ahaber ile ilgili foto montaj capsler hazırladıklarını iddia etti. Bu capslerin Ahaber'i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı ise caps içeriklerinde görülüyor.

        AHABER HESABINDAN BİR PAYLAŞIM GİBİ SUNULUYOR
        Sosyal medyadaki Ahaber ile ilgili foto montaj paylaşımlara bakıldığında ise Ahaber'in Twitter hesabının adı kullanılarak çeşitli fotoğraflarla yalan içerikli spotlar hazırlanıyor ve sosyal medya mecralarında yayılması sağlanıyor. Bu capslerde ABB Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları kullanılırken spotlara ise Ahaber'in itibarını zedeleyici yalan içerikli spotlar yerleştiriliyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu capsler ile Ahaber'in sosyal medya hesabından paylaşım yapılmış algısı sağlanıyor.
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