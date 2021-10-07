Ankara'da barajın yanında susuzluk çilesi: Su bidonu taşımaktan hepsi fıtık oldu!

Ankara'da Gölbaşı, Nallıhan ve Mamak ilçelerinden sonra Ankara'nın yüzde 70'ine su sağlayan Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere'den susuzluk çığlığı yükseldi.
Başkent'te susuzluk sorunlarına Ankara'nın içme suyunun yüzde 70'inin sağlandığı Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere ilçesi de eklendi.
Çamlıdere'nin Gürağaç Mahallesi'nde köylüler hijyenik olmayan koşullarda evlerinde çeşme dahi olmadan yaşamak zorunda kalırken, ne su deposu olan ne de sondajla su arama çalışması yapılan köylerine su şebekesi istediler.