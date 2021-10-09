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    Üsküdar'da feci kaza! İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Son dakika haberi! İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı. Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.

    DHA
    Feci kaza! İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.


    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
    Kaza saat 09.00 sıralarında Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi.



    SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ


        Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
        Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.




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            Haberler Güncel Üsküdar'da feci kaza! İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı
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