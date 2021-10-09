Üsküdar'da feci kaza! İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza saat 09.00 sıralarında Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza saat 09.00 sıralarında Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.