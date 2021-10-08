Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi 87 milyon kamu zararına uğrattı

· Görsel ve yazılı basında asfalt fiyatları bu kadar çok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından zikredilip dolarla fiyat kıyaslamalarına giderken, kendi zamanında yapılan Sathi Kaplama işini neden incelemeden ve kanunlara uymadan 21/B olarak ihale edip alt taşeronlara yasak olmasına rağmen verildi?