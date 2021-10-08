Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi 87 milyon kamu zararına uğrattı

İhalelerin açık ve şeffaf bir şekilde yapılacağı vaadiyle işbaşına gelen Mansur Yavaş döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin canlı yayınlanan köy yolları asfalt yapım işi hem ihale yasasına aykırı bulundu hem de kamu zararı tespit edildi.
Sabah'ın haberinde şu ifadeler kullanıldı Sayıştay denetçilerinin düzenlediği raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda 7 Eylül 2020'de ihalesi yapılan (2020/455969) işin 21/B Pazarlık (MD 21 B) usulüyle gerçekleştirildiği, 92 milyon 968 bin 263 TL bedel ile BELKO Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği kaydedildi. İşte rapordan detaylar:
· BELKO firması bugüne kadar hiç sathi kaplama işi yapmadı. Ankara ili içinde bu konuda tecrübeli birçok firma varken, bunların hiçbirine davetiye gönderilmedi.