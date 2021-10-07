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    • 07.10.2021 20:53
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    CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 'Şişli, Beykoz ve Kağıthane'de yaşayan vatandaşları 'çoban' diyerek küçümsedi

    Daha önce kullandığı lüks makam aracının daha lüksüyle değiştireceğini söyleyerek kahkahalar atan CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Sükrü Genç yeni bir skandalla gündemde. Genç katıldığı bir toplantıda, "Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nın Sarıyer’in yanında 'çoban' olduğunu iddia ederek bölgede yaşayan vatandaşları küçümsedi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Şükrü vatandaşa ’çoban’ dedi

    CHP'li isimlerin skandallar silsilesine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldığı bir programda 'Şişli, Beykoz ve Kağıthane'de yaşayan vatandaşları 'çoban' diyerek küçümsedi.

    "ŞİŞLİ, BEYKOZ DİĞER KAĞITHANE ÇOBAN YA"
    Elitist bir tavırla ahkam kesen Genç, "Arkadaşlar Şişli, Beykoz diğer Kağıthane Sarıyer'in yanında çoban ya lütfen ya kendi değerinizi bilin ya" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Daha önce kullandığı lüks makam aracının daha lüksüyle değiştireceğini söyleyerek kahkaha atmıştı.

    Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" iddiasında bulunurken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan Audi A8 Long marka makam aracını değiştireceğini söyleyerel kahkahalar eşliğinde "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 'Şişli, Beykoz ve Kağıthane'de yaşayan vatandaşları 'çoban' diyerek küçümsedi
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