CHP’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali bitti gençler huzura kavuştu

Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği'nde salı günü başlayan olaylar son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin binadan çıkarılmasından sonra bina içerisinde gençler eski faaliyetlerine geri döndü.





TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde salı günü başlayan gerginlik bugün itibariyle son buldu. İBB zabıta ekiplerinin tahliye etmeye çalıştığı binadan çıkarılmalarının ardından bina içerisinde gençler eski faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.





Büyükada'da polis, zabıta ve vatandaşlar arasında çıkan gerginliğin son bulmasının ardından iskelede ve binada hayat normal seyrinde devam ediyor. Binada gençlerin masalarda oturup kitap okuyup satranç oynadıkları gözlendi.

AKBULUT: "ŞUBE İÇİNDEKİ VANDALLAR BOŞALTILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Ömer Faruk Akbulut, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ndeki vandalların boşaltığını açıkladı.

Akbulut, "Hiçbir mahkeme ve savcılık kararı olmadan faşist bir tavırla vakıf şubesine saldıran ve işgal edenler an itibari ile def edilmiştir. Şube içindeki vandallar boşaltılıp asıl sahipleri olan Türkiye Gençlik Vakfı şubesine iade edilmiştir. Varsa mahkeme kararı yada savcılık getirin!" demişti.

KERTİŞÇİ: "CHP'Lİ İBB VE ADALAR BELEDİYESİ, TÜGVA ADALAR BİNASINA SALDIRI DÜZENLEDİ!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de, "Adalar'da hiçbir şey yapmayan, atların nerede olduğunu açıklayamayan CHP'li İBB ve Adalar Belediyesi, bu milletin gençleri için hizmet eden TÜGVA Adalar binasına saldırı düzenlemiş! Tüm gücümüzle TÜGVA İstanbul'un yanındayız!" ifadelerini kullandı.





ATİLA: "HUKUKSUZLUĞA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ise, "CHP'nin hukuksuzca işgal etmeye çalıştığı TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğimizin önündeyiz. CHP faşizmini yeneceğiz. Hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz" dedi.

ZABITALAR KİLİDİ DEĞİŞİTİRDİ

İBB zabıtalarının binanın kilitlerini değiştirdiği, Ali Ercan Akpolat ve bazı partililerin dün gece TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde kaldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kiracı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni tahliye işleminin hukuksuz olduğu bildirildi. İstanbul Valiliği ve Adalar Kaymakamlığı'nın, bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi.



Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisi yaraladı.