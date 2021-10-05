Son dakika! Eylül'de sözde 5 üst düzey toplamda 95 PKK'lı terörist imha edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı Ankara'da aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, "İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurtiçindeki terörist sayısı bugün 189'un altına inmiştir." dedi.

1 EKİM'DEN İTİBAREN KIŞ OPERASYONLARINA GEÇİLDİ