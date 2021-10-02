Bingöl Genç'te PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı





'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganının atıldığı törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Vali Vekili Fatih Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve vatandaşlar katıldı.