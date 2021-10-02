Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2021 23:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2021 23:20
    ABONE OL

    Bingöl Genç'te PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

    Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giderken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki işçi için tören düzenlendi. Şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

    Şehit işçiler son yolculuklarına uğurlandı

    Bingöl'de hastaneden alınan Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya'nın cenazeleri, Hükümet Konağı önüne getirildi.

    Şehit işçilerin Türk bayrağına sarılı tabutları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu. Şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

    İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için kentteki mezarlıklara uğurlandı.



    'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganının atıldığı törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Vali Vekili Fatih Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve vatandaşlar katıldı.



    Anşin'in 2'si kız, 2'si erkek 4 çocuk babası, Kaya'nın ise yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
        Şehit işçiler son yolculuklarına uğurlandı
        Haberler Güncel Bingöl Genç'te PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı
            SON DAKİKA