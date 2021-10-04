Bölücü terör örgütü PKK'nın başı ezildi! 28 yıl sonra köye dönüş başladı

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesinde bulunan Kayalısu köyünde oturanlar, terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle 1993 yılında batı illerine göç etti. Son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölge terörden temizlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Muş'a bağlanan Şenyayla bölgesi yakınındaki yaşam alanları devlet yatırımlarıyla şenlenmeye başladı.
YOLLARI ASFALTLANIYOR
Köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sürede zarar gören evlerinin yerine yenilerini yaptı. Yıllardır uzak kaldıkları köylerinde yeniden yaşam süren köylüler için İl Özel İdaresi seferber oldu. Yolları asfaltlayan ekipler, Şenyayla bölgesi ile Kayalısu köyünü birbirine bağlayan yolda da iyileştirme çalışması başlattı. Ulaşım problemi 9 milyon 600 bin lira harcanarak çözülecek.
"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ, DEVLETİMİZ KUDRETİNİ GÖSTERDİ"