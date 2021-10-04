CHP medyası hep bir ağızdan HDPKK'lı Selahattin Demirtaş güzellemelerine başladı!

Özellikle son seçimlerde HDP'siz adım atamayan, HDP'nin sözünden çıkamayan, aday göstereceği isimler için Kandil'den onay bekleyen CHP, yandaş medyasına talimatı verdi.
Terörden tutuklu Demirtaş'ı alternatif bir isim olarak seçime ısındırmak isteyen CHP medyası, güzellemelerine şimdiden başladı.
DİKEN DEMİRTAŞ'IN SÖZCÜSÜ OLDU
Haberin kaynağı CHP yandaşı Diken! Geçmişte de yaptığı PKK ve Demirtaş güzellemeleriyle bilinen Diken, "Umut olmadan yaşanır mı?" başlığıyla HDPKK'lı Demirtaş'ın yazısına yer verdi, PKK'nın sözcüsü oldu.
ODA TV HAVADA YAKALADI
İmamoğlu'nun yandaş basını haline gelen Oda TV ise Diken'in haberine balıklama atladı. Oda TV; HDPKK'lı Demirtaş'ın açıklamasını manşetine taşırken "Demirtaş PKK'nın yaptığı iki işçinin öldüğü saldırıyı kınayarak, 'Bu tür cinayetlerin tek bir haklı ve meşru gerekçesi yoktur, olamaz' dedi." ifadeleriyle "HDP ve Demirtaş terörle arasına mesafe koyuyor" mesajı vermeye, Demirtaş aklaması yapmaya kalkıştı.