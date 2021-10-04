CHP medyası hep bir ağızdan HDPKK'lı Selahattin Demirtaş güzellemelerine başladı!





ATATÜRKÇÜ CUMHURİYET'E BAK SEN!

Sözde Atatürkçü Cumhuriyet ise kendine yakışanı yaptı, CHP ve ortaklarının çıkarlarını gözetecek şekilde Atatürkçülüğü bir kenara bırakarak Kandil'in sesi oldu. Cumhuriyet, Demirtaş'ın sözlerini manşetine taşıyarak "PKK'yı kınadı" başlığıyla teröristleri aklama peşine düşen bir başka yaın organı oldu.