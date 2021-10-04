PKK'lı teröristlerin 2 işçiyi şehit ettiği saldırıya Bingöllülerden sert tepki: Kürtlerin tek sorunu terördür

Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak da saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"İşçilerin tek amacı insanlara hizmet verebilmekti." diyen Çapak, bir şehidin 4 çocuğunun olduğunu, diğer şehidin de yeni evlendiğini hatırlattı.

Çapak, "Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Bu gencecik insanların ne suçu vardı? Hizmet için gittiler ve menfur olaya kurban gittiler. Bingöl'ün ve milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

"KÜRTLERİN TEK SORUNU TERÖRDÜR"