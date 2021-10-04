PKK'lı teröristlerin 2 işçiyi şehit ettiği saldırıya Bingöllülerden sert tepki: Kürtlerin tek sorunu terördür

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanvekili Musa Budraç, saldırının, bölge insanına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.
"BU KARDEŞLERİMİZ KÜRT'TÜ"
Şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dileyen Budraç, "Bu kardeşlerimiz Kürt'tü, ekmekleri, çocukları için çalışıyorlardı. Masum insanları katlettiler. Onlar gibi nice insanları katlettiler ve halen de devam ediyorlar. PKK Kürt'lere karşı savaşıyor. Dış güçlerin maşasıdırlar. Hepsini lanetliyoruz." dedi.
"İŞÇİLERİN TEK AMACI İNSANLARA HİZMET VEREBİLMEKTİ"
Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak da saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
"İşçilerin tek amacı insanlara hizmet verebilmekti." diyen Çapak, bir şehidin 4 çocuğunun olduğunu, diğer şehidin de yeni evlendiğini hatırlattı.
Çapak, "Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Bu gencecik insanların ne suçu vardı? Hizmet için gittiler ve menfur olaya kurban gittiler. Bingöl'ün ve milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.
"KÜRTLERİN TEK SORUNU TERÖRDÜR"