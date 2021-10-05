Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2021 10:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2021 10:20
    ABONE OL

    Winston sigara zamlı fiyatları 2021! Winston Slender Dark Blue, Deep Blue, Xsence Black, Gray ne kadar oldu, kaç TL?

    Tütün ürünlerine vergi değişiklikleri uygulanınca sigaranın paket fiyatı da zamlandı. Sigara kullananlar zamlı fiyatları araştırıyor. Özellikle Winston sigarasına ne kadar zam geldiği merak ediliyor. Bu kapsamda Winston Slender Dark Blue, Deep Blue, Xsence Black, Gray ne kadar oldu, kaç TL? soruları gündeme geldi. Sigaraların güncel fiyatlarına haberimizde yer verdik. İşte Winston sigara zamlı fiyatları 2021!

    takvim.com.tr
    Winston sigara zamlı fiyatları 2021!

    Tütün ürünlerine uygulanan vergi değişikliklerinin ardından sigaraya gelecek zamlar merak ediliyordu. Sigara fiyatlarına 5 Ekim 2021 tarihi itibariyle beklenen zam geldi. Sigara tiryakilerini üzen haberin detayları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Gelen zamla birlikte en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Peki Winston Slender Dark Blue, Deep Blue, Xsence Black, Gray ne kadar oldu, kaç TL? Güncel zamlı sigara fiyatları haberimizde! Winston sigara zamlı fiyatları 2021...

    WİNSTON SİGARA ZAMLI FİYATLARI 2021!

    JTİ Camel ve Winston sigaralarına zam yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda her iki sigaraya da 1 TL zam geldi.

    İşte 5 Ekim itibariyle geçerli yeni zamlı sigara fiyatları;

    JTI

    Camel Slender: 15,5 TL

    Camel Rework: 16 TL

    Camel: 16 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dijital çöküş!
    Haberler Güncel Winston sigara zamlı fiyatları 2021! Winston Slender Dark Blue, Deep Blue, Xsence Black, Gray ne kadar oldu, kaç TL?
        SON DAKİKA