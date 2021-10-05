Winston sigara zamlı fiyatları 2021! Winston Slender Dark Blue, Deep Blue, Xsence Black, Gray ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün ürünlerine uygulanan vergi değişikliklerinin ardından sigaraya gelecek zamlar merak ediliyordu. Sigara fiyatlarına 5 Ekim 2021 tarihi itibariyle beklenen zam geldi. Sigara tiryakilerini üzen haberin detayları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Gelen zamla birlikte en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Peki Winston Slender Dark Blue, Deep Blue, Xsence Black, Gray ne kadar oldu, kaç TL? Güncel zamlı sigara fiyatları haberimizde! Winston sigara zamlı fiyatları 2021...

WİNSTON SİGARA ZAMLI FİYATLARI 2021!

JTİ Camel ve Winston sigaralarına zam yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda her iki sigaraya da 1 TL zam geldi.

İşte 5 Ekim itibariyle geçerli yeni zamlı sigara fiyatları;