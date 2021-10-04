Evlat nöbetindeki baba: HDP'den kaçırılan oğlumu istedim, eşimle bizi dövdüler

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetinde 763'üncü güne girildi. 235 aile, terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığını belirterek evlatlarına, 'gelin, teslim olun' çağrıları yapıyor. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan oturma eylemlerinin sonunda 32 aile, evladına kavuştu.
MARMARA HUKUK'TA OKUYORDU
2015'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan oğlu Mikail'in kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Yusuf Erdinç, eşi Gevez Erdinç ile birlikte Van'ın Gürpınar ilçesinden gelerek evlat nöbetine katıldı.
Oğlunun elinden kaleminin alınıp yerine silah verdiklerini belirten baba Erdinç, burada dövülüp merdivenden aşağı itildiklerini dile getirdi.
"BAK OĞLUM, YANLIŞ YOLDASIN"