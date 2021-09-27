SON DAKİKA: CHP'nin İstanbul'unda sıradan bir gün! Metrobüs bozuldu yolcular yürümek zorunda kaldı

İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildiği günden bu yana söyleminin aksine "her şey güzel olmuyor" aksine "her şey kötü oluyor" bunların başında ise toplu taşıma geliyor.

OTOBÜSLER ARIZALANIYOR KAZA YAPIYOR

İstanbul'da hizmet veren ve yaptıkları kilometreye bakıldığında dünyanın etrafını birkaç defa dolanan İETT otobüsleri bakımsızlıktan liyakat sahibi olmayan kişilere verilen ihalelerden dolayı her gün ya kaza yapıyor ya da yolda kalıyor.