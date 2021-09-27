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    • 27.09.2021 14:06
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    SON DAKİKA: CHP'nin İstanbul'unda sıradan bir gün! Metrobüs bozuldu yolcular yürümek zorunda kaldı

    Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu İBB'ye bağlı İETT otobüsleri her gün ya arızalanıyor ya da kaza yapıyor. Son olarak bugün metrobüs hattında Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızası nedeniyle yolcular inip diğer durağa yürüdü. Hatta işin ironik tarafı: CHP'li belediye İstanbulluları Cennet'e de yürüttü denilebilir.

    Metrobüs bozuldu vatandaş yine yürümek zorunda kaldı

    İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildiği günden bu yana söyleminin aksine "her şey güzel olmuyor" aksine "her şey kötü oluyor" bunların başında ise toplu taşıma geliyor.

    OTOBÜSLER ARIZALANIYOR KAZA YAPIYOR
    İstanbul'da hizmet veren ve yaptıkları kilometreye bakıldığında dünyanın etrafını birkaç defa dolanan İETT otobüsleri bakımsızlıktan liyakat sahibi olmayan kişilere verilen ihalelerden dolayı her gün ya kaza yapıyor ya da yolda kalıyor.

    METROBÜS YOLDA KALDI VATANDAŞLAR CENNET'E YÜRÜDÜ
    İstanbul'un toplu taşımada büyük ölçüde yükünü alan metrobüsler de sık sık arızalanıyor. Bu arızaların son örneği bugün Küçükçekmece'de yaşandı. Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalanınca yolcular araçtan inip bir sonraki durağa yürümek zorunda kaldı.

    "MERCEDES YETERSİZMİŞ"
    AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada şunları söylemişti "Özgür Karabat milletvekili olduktan sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama esas milletvekili olduktan sonra mali müşaviri oldu. İronik olanı şudur. Otobüslerin bakım onarımı için Mercedes firması bile yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin ihaleye giremezsin.' diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanılmış. İETT'deki arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür? Bu iş için yetersiz olduğu alenen ortaya çıkan bu firmanın kısa süre içinde İBB'den bu kadar ihale almasının arka planında hangi ilişkiler vardır? Otobüsün icadından 100 yıl sonra otobüsleri düz yürütemeyen kişi, motorlu araçların icadından 450 yıl önce karadan gemileri yürüten Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetiliyor. Hanımefendi de artık herhalde yeni Fatih'in portresini genel merkezine asar. 'Zulüm 1453'de başladı.' diyenler ne zamandan beri Fatih oldu?"

    İSTANBUL'DA İETT'NİN SON GÜNLERDEKİ VUKUATLARI

        Sarıyer'de İETT otobüsü duman ata ata ilerledi

        Bozulan İETT otobüsünü şoförü tamir etmeye çalıştı

        Aynı gün içinde İstanbul'un birden fazla noktasında arızalanan İETT otobüsleri
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