CHP'li İBB'den HDP'ye peşkeş çekilen İSPARK'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor: Vatandaşların araçları rehin alındı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oy için HDP'ye peşkeş çektiği İSPARK'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Ekrem İmamoğlu yönetiminin belediyeyi devraldığı 2019 yılından bu yana 115 milyon lira zarar eden İSPARK'ta şimdi de vatandaşların araçları rehin alınıyor.
İBB'nin en büyük iştiraklerinden biri olan kurum ile ilgili son skandal ise Tepebaşı'nda meydana geldi. Muhalif kimliği ile ön plana çıkan gazeteci Çağlar Cilara, aracının rehin alınmak istediğini duyurdu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Cilara, "İspark'ta araç rehin alma dönemi başladı. Biraz önce Tepebaşı'ndaki katlı otoparkta çıkarken nakit para uzattım, sadece kart geçerli olduğunu, yoksa aracı rehin alacaklarını söylediler. Hakan Aygün ile birlikteydik, kartını verdi de öyle çıkabildik" ifadelerini kullandı.
"Bu saçmalığı, gerginliği yaşamaya mecbur mu İstanbullu?" sorusunu yönelten Cilara, "Bu arada aracımı rehin alamayacaklarını, böyle bir zorlama karşısında bariyerleri kırıp çıkacağımı söyledim, yanımızda kart olmasa bunu yapacaktım. Kart yoksa plakaya yazın, rehin almak ne demek? Hadi nakit ödemenin kaldırılmasını anladık, benim takıldığım konu bu da değil. Kredi kartın olmayabilir veya vardır ama içinde para olmayabilir, eskiden plakaya yazdırır giderdin. Aracı rehin almak ne demek yahu?" şeklinde konuştu.