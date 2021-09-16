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    • 17.09.2021 01:01
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    CHP'li İBB'den HDP'ye peşkeş çekilen İSPARK'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor: Vatandaşların araçları rehin alındı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ve seçimden sonra HDP'li kadrolara ödül niyetine bırakılan İSPARK'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. İki yılda 115 milyon lira zarar eden İSPARK'ta şimdi de vatandaşların araçları rehin alınıyor. Muhalif kimliği ile ön plana çıkan gazeteci Çağlar Cilara, aracının rehin alınmak istediğini duyurdu ve İBB'ye "Bu saçmalığı, gerginliği yaşamaya mecbur mu İstanbullu?" sözleriyle tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Skandal! İSPARK’ta araç rehin alma dönemi...

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oy için HDP'ye peşkeş çektiği İSPARK'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    Ekrem İmamoğlu yönetiminin belediyeyi devraldığı 2019 yılından bu yana 115 milyon lira zarar eden İSPARK'ta şimdi de vatandaşların araçları rehin alınıyor.




    İBB'nin en büyük iştiraklerinden biri olan kurum ile ilgili son skandal ise Tepebaşı'nda meydana geldi. Muhalif kimliği ile ön plana çıkan gazeteci Çağlar Cilara, aracının rehin alınmak istediğini duyurdu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Cilara, "İspark'ta araç rehin alma dönemi başladı. Biraz önce Tepebaşı'ndaki katlı otoparkta çıkarken nakit para uzattım, sadece kart geçerli olduğunu, yoksa aracı rehin alacaklarını söylediler. Hakan Aygün ile birlikteydik, kartını verdi de öyle çıkabildik" ifadelerini kullandı.




    "Bu saçmalığı, gerginliği yaşamaya mecbur mu İstanbullu?" sorusunu yönelten Cilara, "Bu arada aracımı rehin alamayacaklarını, böyle bir zorlama karşısında bariyerleri kırıp çıkacağımı söyledim, yanımızda kart olmasa bunu yapacaktım. Kart yoksa plakaya yazın, rehin almak ne demek? Hadi nakit ödemenin kaldırılmasını anladık, benim takıldığım konu bu da değil. Kredi kartın olmayabilir veya vardır ama içinde para olmayabilir, eskiden plakaya yazdırır giderdin. Aracı rehin almak ne demek yahu?" şeklinde konuştu.

        HDP'YE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ
        Seçimlerde sandığa HDP desteği olmadan gidemeyen CHP yönetimi, İstanbul'da HDP'ye oy karşılığında belediye ve iştiraklerinde kadro sözü vermişti. İSPARK'ın da HDP'ye seçim sürecinde ödül olarak verildiği biliniyor.



        İMAMOĞLU "NEDEN ZARAR ETSİN?" DEMİŞTİ, BATMANIN EŞİĞİNDE!
        Seçimlerden önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSPARK niye zarar etsin? Eğer zarar ediyorsa kaçak vardır." demişti.

        HDP'NİN YOL AÇTIĞI ZARARLAR YÜZÜNDEN KARTLI ÖDEMEYE GEÇİLDİ
        İmamoğlu'nun seçim mükafatı olarak HDP'li kadrolar tarafından istila edilmesine göz yumduğu İSPARK'ın nakit ödeme alındığı dönemlerde sürekli zarar ettiği, İBB'nin kasasına gereken ödemenin yapılmadığı iddiası ortaya atıldı.




        İSPARK'ın batacak kadar zarar ettiği süreç İstanbul'da CHP ile ortağı HDP arasında kriz çıkardı.

        CHP'li yönetimin İSPARK'ta ittifak ortağı HDP'den kaynaklı oluşan kayıpların önüne geçmek için nakit yerine kartlı ödeme sistemine geçtiği de konuşulanlar arasında.



            VASAT BELEDİYECİLİK BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE
            Yaşanan bu gelişmeler vasat belediyeciliğin en somut örneği olan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin bir kez daha sınıfta kaldığını gözler önüne serdi.
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            CHP değişmez!
            Haberler Güncel CHP'li İBB'den HDP'ye peşkeş çekilen İSPARK'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor: Vatandaşların araçları rehin alındı
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