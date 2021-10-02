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    • 02.10.2021 16:27
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    Son dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde operasyon başlatıldı! 2 bin 520 personel katılıyor

    Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik Eren operasyonları kapsamında Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında 13 taburdan oluşan 2 bin 520 personelle sonbahar-kış operasyonları başlatıldı.

    Terör örgütü PKK’ya yönelik 3 ilde operasyon başlatıldı

    Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. PKK'nın kökünü kazımak için 13 taburdan oluşan 2 bin 520 personelle sonbahar-kış operasyonu başlatıldı.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin operasyonla ilgili bilgi verdi.

    Buna göre, Eren operasyonları kapsamında Muş'un Şenyayla, Bingöl'ün Sağgöze ve Diyarbakır'ın Lice kırsalında başlatılan operasyon, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesinden yönetiliyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde operasyon başlatıldı! 2 bin 520 personel katılıyor
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