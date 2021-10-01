İSPARK'ın zararı 100 milyonu bulmuştu... İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır görevden alındı

2020 yılının Aralık ayında İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Murat Çakır ile CHP'li İBB yollarını ayırdı. Yeni İBB yönetiminin görev döneminin başında da İSPARK A.Ş.'ye Genel Müdür olarak getirilen Çakır, daha sonra başka şirkete atanmış 2020 yılının Aralık ayında tekrar görevine dönmüştü.

Çakır, İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A. Ş ve Kültür A.Ş'de de genel müdürlük görevi yürütmüştü. Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öğrenildi. Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.

Mehmet Tevfik Göksu'dan 'İSPARK'ta zarar açıklaması





CHP DÖNEMİNDE DUDAK UÇUKLATAN ZARAR

AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu açıklamıştı.





Göksu, İSPARK'ın zarar etmenizin sebeplerini şu şekilde sıralamıştı: "Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız, partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız, partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız, Acaba İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti?"

Göksu, "İSPARK nasıl zarar eder?' diyen İBB Başkanı'na soruyorum, 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

ZARAR YOK DİYEN İBB VE FONDAŞLAR FATURAYI ONA KESTİ

İSPARK'ın milyonlarca lira zarar ettiği haberi sonrası "Zarar yok" diyen İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Pandemiye rağmen kara geçeceğiz" iddiasında bulunmuştu.

İBB'nin fonladığı medyalar ise faturayı İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'a keserek görevden alındığını duyurdu. Sözcü, Cumhuriyet, T24 Gazete Duvar gibi İBB fondaşı kuruluşlar zararın nedenini sorgulamak yerine Murat Çakır'ın görevden alınmasını haberleştirdi.







