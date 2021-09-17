Ne yapıyorsun Ekrem İmamoğlu! CHP'li vekil Özgür Karabat, İBB’den 14 ihale kaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından haziran ayı itibariyle sonlandırılan sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti tekrar meclis gündemine geldi. Temmuz ayı meclisinde AK Parti ve MHP grupları tarafından geçirilerek sağlık çalışanlarının toplu taşımada ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Ancak bu karar İBB Başkanı tarafından veto edilerek meclise iade edildi. Veto sonrasında gündeme gelen madde meclis üye tam sayısı salt çoğunluğu sağlandığından CHP ve İYİ Partili üyelerin hayır oylarına karşın AK Parti ve MHP gruplarının 'Evet' oyuyla ısrar karar olarak geçti. Sağlıkçıların muafiyeti 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN