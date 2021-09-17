Ne yapıyorsun Ekrem İmamoğlu! CHP'li vekil Özgür Karabat, İBB’den 14 ihale kaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini verdi. Şirket İBB'den 14 ihaleyle 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik kazanç elde etti. Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca toplu taşıma aracı arızalanarak yolda kaldı.
Sabah'ın aktardığına göre Karabat'ın seçim sürecinde ajans gibi çalıştığı, canlı yayınlara katıldığı ve ilçe örgütlerini tek tek gezdiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde yaptığı paylaşımları tek tek beğenerek paylaştığı görüldü. İETT, Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'den 60 adet çift körüklü otobüs alımı yaptı. Şirket bu işlemden ise 558 milyon lira kar elde etti. CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşini de İBB iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ'de işe aldırdığı ortaya çıktı.
655 MİLYON EURO BORÇLANDI