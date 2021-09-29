Özgür Özel üç harflilerden bahsetti! CHP'liler küplere bindi

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Özel marketleri şehir dışlarına taşıyacaklarını vadetti. Devamlı vesayete payandalık yapan, icraat üretemeyip üretenlere de köstek olan CHP'nin hiç değişmediği bir kez daha tatbik edildi. Yetişmiş kadrosu bulunmadığı için 70 yıldır iktidara gelememesi şöyle dursun, buna rağmen yalan siyasetini parti tüzüğü gibi yaşayan CHP'nin zihniyet sorununu izliyoruz.
ÖZEL NE DEDİĞİNİ ŞAŞIRDI: BU ÜÇ HARFLİLERİ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları kaydetti:
"Almanya'da 20 kilometre, ABD'de 15 mil yani 20-25 kilometre yakınına sokmuyorlar. Bir de bunların üç harflileri A-100'i BİM'i o su bu su geldiler. Ve her sokağa hatta bir başına bir sonuna yerleştiler. Neredeyse köylere kadar girdiler. Gerçekten böylesi haksız rekabetin olması mümkün değil. Düşünün Almanya, Fransa, ABD, Hollanda küçük esnafını korumak için bunları 25 kilometre ileriye atarken, biz her ara sokağa koymuşuz. CHP olarak söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda, kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM'leri de şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var."
CHP'LİLER ÖZEL'İ LİNÇ ETTİ: SADECE ŞU DEMEÇ YÜZDE 2 OY KAYBI
Özel'in skandal açıklamaları CHP tabanında büyük ses getirdi. Muhalif seçmen marketleri kodlayarak şehir dışına taşıyan Özel'e yoğun tepki gösterdi.
Özel'in gençlik yılları...
Fondaş medyadan en radikal solcuya kadar eleştirilerin hedefi olan Özel'e gelen tepkilerden öne çıkanlar şöyle;