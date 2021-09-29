Özgür Özel üç harflilerden bahsetti! CHP'liler küplere bindi

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Özel marketleri şehir dışlarına taşıyacaklarını vadetti. Devamlı vesayete payandalık yapan, icraat üretemeyip üretenlere de köstek olan CHP'nin hiç değişmediği bir kez daha tatbik edildi. Yetişmiş kadrosu bulunmadığı için 70 yıldır iktidara gelememesi şöyle dursun, buna rağmen yalan siyasetini parti tüzüğü gibi yaşayan CHP'nin zihniyet sorununu izliyoruz.

ÖZEL NE DEDİĞİNİ ŞAŞIRDI: BU ÜÇ HARFLİLERİ...