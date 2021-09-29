CHP'li İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı! Skandal ortaya çıktı! Yıllardır CHP'li Bakırköy Belediyesi...



Düzenleme beklerken kaldırma kararının geldiğini anlatan durak yetkilisi Özdemir, "21 Eylül'de yazı yazdık, yeniden işgaliyenin düzenlenmesi için müracaat yazımız var. Onları bekliyorduk ama kaldırma kararı ile geldiler, bu kararın durdurulmasını istiyoruz. Bize müddet verilmesi ve büyükşehir ile anlaşmaya yapmamız lazım. Bakırköy Belediyesi'ne verdiğimiz işgaliye parası ne olacak onu da bilmiyorum, neye karşı aldılar onu da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.



"ASIL AMAÇ DURAKLARI KALDIRIP, APLİKASYONA GEÇMEK"

Asıl amacın durakların ortadan kaldırılarak aplikasyonlara geçmek olduğunu anlatan Taksi Durakları Dernek Dayanışma Başkan Yardımcısı Kadri Arabacıoğlu, "Durağımız haksız yere İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından kaldırılıyor. Yazık, burada insanların ekmeğiyle oynanıyor. 25'e yakın araç ve 60'a yakın çalışan var. Bu durağın buradan kaldırılması tamamen hukuksuz gözüküyor. Yazışmalar yapılmış, ek süre istenmiş ama kendi aralarında gerçekleştiremedikleri için boşaltın diyor. Burada park ve bahçeler müdürlüğü, emlak müdürlüğü istişare edemedikleri için, durağı kaldırmak istemişler. Bakırköy Belediyesinin 15 yıldan beri işgaliye aldığı söyleniyor ve 15 yıldan beri bu işgaliye haksız yere alınmış gözüküyor. Neden çünkü, burası büyükşehir belediyesinin yeriyse eğer, Bakırköy Belediyesinin bunu durak yetkililerine bildirmesi gerekiyordu. Siz kirayı bize değil, büyükşehir belediyesine verin ki, yarın öbür gün mağdur olmayın. Bakırköy'de 50 senelik durak bir yıl içinde kapatıldı. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda hiç yardımcı olmuyor bize" şeklinde konuştu.

Ek süre alınması için zabıtanın bekleyişi sürüyor.