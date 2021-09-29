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    • Sağlık
    • 29.09.2021 17:00
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    • 29.09.2021 17:06
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    Başhekim koronavirüsü hafif atlatmak için "aşılarınızı eksiksiz olun" önerisinde bulundu

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının daha hafif atlatılabilmesi için aşıların eksiksiz olunması tavsiye edildi. Ayrıca 20 bin aşı içinde 15 hastada alerjik reaksiyon geliştiğine dikkati çekildi. Haberin detayları...

    AA
    Hafif atlatmak için aşılarınızı eksiksiz olun

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin, gazetecilere, hastanelerinde 20 bininci koronavirüs aşısının yapıldığını bildirdi.

    Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Pişkin, "Klinik gözlemlere göre, aşılar tam olan hastaların virüse yakalanmasını engelleyemese de gerek servislerde gerekse yoğun bakımlarda kliniğin daha hafif olduğunu gözlemliyoruz. Hastalar, daha hafif bu hastalığı atlatıyor." diye konuştu.

    "AŞISI TAM VATANDAŞLARIMIZIN..."

    Herkesi aşı olmaya davet eden Pişkin, "Aşısı tam vatandaşlarımızın klinik semptomları, akciğerlerindeki problemin büyüklüğü daha hafif seyrediyor. Daha az hasta yoğun bakıma giderek, hatta daha az serviste yatarak tedavi oluyor. Gribal enfeksiyon gibi hastalıklarını geçiriyorlar." dedi.

    "BÜYÜK PROBLEMLE KARŞILAŞMADIK"

        Pişkin, uyguladıkları 20 bin aşı içinde 15 hastada alerjik reaksiyon geliştiğine dikkati çekerek, "Bunların büyük çoğunluğu sadece ciltte döküntü şeklindeydi. Sadece 4 hastamız acil serviste müşahede altına alındı. 3-4 saat içerisinde hiçbir semptom olmadan şifayla evlerine taburcu ettik. Hiçbir hastamızda hayati tehlike yaratacak kadar büyük problemle karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

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