Başhekim koronavirüsü hafif atlatmak için "aşılarınızı eksiksiz olun" önerisinde bulundu

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Pişkin, "Klinik gözlemlere göre, aşılar tam olan hastaların virüse yakalanmasını engelleyemese de gerek servislerde gerekse yoğun bakımlarda kliniğin daha hafif olduğunu gözlemliyoruz. Hastalar, daha hafif bu hastalığı atlatıyor." diye konuştu.

"AŞISI TAM VATANDAŞLARIMIZIN..."