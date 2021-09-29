Başhekim koronavirüsü hafif atlatmak için "aşılarınızı eksiksiz olun" önerisinde bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin, gazetecilere, hastanelerinde 20 bininci koronavirüs aşısının yapıldığını bildirdi.
Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Pişkin, "Klinik gözlemlere göre, aşılar tam olan hastaların virüse yakalanmasını engelleyemese de gerek servislerde gerekse yoğun bakımlarda kliniğin daha hafif olduğunu gözlemliyoruz. Hastalar, daha hafif bu hastalığı atlatıyor." diye konuştu.
"AŞISI TAM VATANDAŞLARIMIZIN..."
Herkesi aşı olmaya davet eden Pişkin, "Aşısı tam vatandaşlarımızın klinik semptomları, akciğerlerindeki problemin büyüklüğü daha hafif seyrediyor. Daha az hasta yoğun bakıma giderek, hatta daha az serviste yatarak tedavi oluyor. Gribal enfeksiyon gibi hastalıklarını geçiriyorlar." dedi.
"BÜYÜK PROBLEMLE KARŞILAŞMADIK"