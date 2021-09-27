FOX TV'den skandal! Doğan Şentürk RTÜK Başkanı Şahin'i tehdit etti: Daha şimdi başlıyor her şey







'Muhalif kanalda söylenen bir söz ceza alırken, aynı söz muhalif olmayan kanalda söylendiği zaman ceza almıyor' diye eleştiriler de var... Asla böyle bir şey de olamaz. Biz zaten önce uyarı mekanizmasını kullanıyoruz. Uyarı veriyoruz ancak aynı hataya devam ederlerse ceza veriyoruz.



GERÇEK DIŞI HABERLER EN ÇOK KRİZ ANLARINDA ÜRETİLİYOR

Yalan haber medyamızda söylendiği kadar yaygın bir hastalık mı?

Bu konu, yeni medyanın etkisini arttırmasıyla daha büyük problem haline geldi. Gerçek olmayan bilgilerin paylaşılması konusunda 'en cazip' alan siyaset. Özellikle sosyal medyada üretilen yalan haberler, bir güvenlik sorunu olarak da tartışılırken, devletler yalan haber terörüne karşı tedbirler almaya çalışıyor. İngiltere, Almanya ve Fransa sıkı düzenlemeleri hayata geçirdi. Ülkemiz de benzer bir çalışmanın başlangıcını yapacak. Bunu Cumhurbaşkanımızın ağzından duymuştuk. Beklentimiz TBMM açılır açılmaz yasal düzenlemenin genel kurula gelmesi yönünde. Gerçek dışı haberler kriz anlarında daha sistematik şekilde üretiliyor. Örneğin bir afet karşısında devlet millet el ele verirken bazı medya kuruluşları sadece spekülatif yayınlar yapıyor. Gazetecilik ilkelerinden uzaklaşanlar, afetleri siyasi rekabetin parçası haline getirip ideolojilerinin malzemesine dönüştürerek acılara kayıtsız kalıyor. RTÜK olarak bu anlayışa karşı mücadele veriyor, gereken uyarıları yapıyoruz. Bu kuruluşlara, basın yayın ilkelerini hatırlatıyoruz. Bu çabalar bazen 'sansür' şeklinde paranteze alınmaya çalışılıyor. Biz, vatandaşımızın doğru habere ulaşmasını mümkün kılacak şartları oluşturmaya devam edeceğiz.



RTÜK'Ü TEMSİLEN HERKESI ARAYABİLİRİM

Yangın döneminde RTÜK Başkanı olarak kanal yönetimleriyle iletişime geçtiğiniz gündeme gelmişti. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

RTÜK'ü temsilen ben herkesi arayabilirim. Yöneticileri de kanal sahiplerini de... Kendi şahsi kaprislerimden dolayı aramıyorum, ilkelerimiz çerçevesinde arıyorum. Bazıları yangın haberlerini tamamen yalan bilgiler üzerinden haber yaptı. Tamamen husumetlerinden dolayı. Ekiplerimiz ikazda bulundu. Önce ikaz ediyoruz ceza vermemek için ama bunu 'bizi tehdit ettiler' diye yansıttılar. Tamamen algı operasyonu üzerinden RTÜK'ü hedef gösterme çabasındalar maalesef.