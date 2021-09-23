Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu: Kürt sorunu oyununun replikleri CHP Kurultayı'nda paylaşıldı!

Son iki yıldır CHP'nin başını çektiği muhalefet blokunda, küresel yapımcıların kaleminden çıktığı izlenimi veren söylem ve eylemler ağır basıyor. "İki yıldır" diyorum. Zira jeneriği sergilenen oyunun replikleri Temmuz 2020'deki CHP Kurultayı'nda paylaşıldı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımıza birlikte iktidar olacağız" cümlesi ile açığa çıkan ancak uygulama planı ısrarla kamuoyundan kaçırılan bir senaryo bu. Güncel ve çözülmesi mümkün olan, hatta çözüm yoluna konulan sosyoekonomik problemlerin kitleleri manipüle etmek üzere CHP tarafından sistematik biçimde kamuoyunun gündemine sunulduğu süreç, esasen bir tür "cambaza bak cambaza" kurgusu. Yani... CHP ve kimliğini bir türlü açık edemediği iç ve dış dostlarının, Türkiye'deki "iktidar değişim planının" hangi vaatleri kapsadığı büyük bir belirsizlik!