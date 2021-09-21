Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: Millet İttifakı PKK'yı kamufle ederek seçim kazanmak istiyor!

İşte Hasan Basri Yalçın'ın yazısından ilgili bölüm:
Israrla söylüyoruz ama dinletemiyoruz. HDP ile PKK arasında bir fark yoktur. HDP, PKK'nın uzantısıdır. Buna inanmak istemeyen veya daha doğrusu bunu bilmezden gelen Kılıçdaroğlu'na en net cevabı Sezai Temelli vermiş. "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na, Temelli adres olarak İmralı'yı göstermiş. HDP'nin sahibinin PKK olduğunu anlatmış.
Bunda tuhaf bir durum yok. HDP baştan beri aynı çizgide. PKK ile olan bağlantısını hiçbir zaman inkâr etmedi. Onlar "Sırtımızı Kandil'e dayıyoruz" diyor. Millet İttifakı, "HDP'yi şeytanlaştırmayalım" diyor. Onlar teröristbaşı "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyor. Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın hapiste olması zulümdür" diyor. Meral Akşener, Demirtaş'la kahvaltı yapacakmış.
Kılıçdaroğlu, PYD'yi terör örgütü olarak görmezmiş. PYD, Türkiye'ye saldırmazmış. Tüm bu laflar edilirken, Millet İttifakı'nın kendini mecbur hissettiği