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    • 21.09.2021 10:33
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    Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: Millet İttifakı PKK'yı kamufle ederek seçim kazanmak istiyor!

    CHP ve HDP arasındaki ‘Kürt sorunu’ tartışmasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, “Millet İttifakı öylesine bir hale geldi ki, şeytanla bile pazarlık ve ittifak yapmayı uygun görüyor” dedi. Yalçın, Millet İttifakı’nın asıl amacının kamufle olduğunu söyleyerek “Millet İttifakı ne istiyor? PKK'yı HDP içinde, HDP'yi de Millet İttifakı içinde kamufle ederek seçim kazanmak istiyor” diye yazdı.

    İşte Hasan Basri Yalçın'ın yazısından ilgili bölüm:
    Israrla söylüyoruz ama dinletemiyoruz. HDP ile PKK arasında bir fark yoktur. HDP, PKK'nın uzantısıdır. Buna inanmak istemeyen veya daha doğrusu bunu bilmezden gelen Kılıçdaroğlu'na en net cevabı Sezai Temelli vermiş. "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na, Temelli adres olarak İmralı'yı göstermiş. HDP'nin sahibinin PKK olduğunu anlatmış.

    Bunda tuhaf bir durum yok. HDP baştan beri aynı çizgide. PKK ile olan bağlantısını hiçbir zaman inkâr etmedi. Onlar "Sırtımızı Kandil'e dayıyoruz" diyor. Millet İttifakı, "HDP'yi şeytanlaştırmayalım" diyor. Onlar teröristbaşı "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyor. Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın hapiste olması zulümdür" diyor. Meral Akşener, Demirtaş'la kahvaltı yapacakmış.

    Kılıçdaroğlu, PYD'yi terör örgütü olarak görmezmiş. PYD, Türkiye'ye saldırmazmış. Tüm bu laflar edilirken, Millet İttifakı'nın kendini mecbur hissettiği

        HDP yerinden bir adım kıpırdamadı. Aksine özgüveni gittikçe arttı.

        Oy uğruna bu bağlantıyı görmezden gelenler lütfen şaşırmış gibi yapmasın. Çok basit bir gerçeği inkâr etmenin bir anlamı yok. Bundan yaklaşık iki yıl kadar önce konuya dair nihai kanaatimi beyan etmiştim. Tekrar edelim. Millet İttifakı öylesine bir hale geldi ki, şeytanla bile pazarlık ve ittifak yapmayı uygun görüyor.

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        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: Millet İttifakı PKK'yı kamufle ederek seçim kazanmak istiyor!
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