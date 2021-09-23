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    • 23.09.2021 10:07
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    YKS 1. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 140 puan 2. ek tercihler başladı mı? 2. ek tercih boş kontenjanları 2021!

    YKS ek yerleştirme başvuruları 20 Eylül 2021'de alınmaya başlamıştı. Bugün sona eren birinci ek yerleştirme başvurularının ardından öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapılan son dakika açıklamada, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün (23 Eylül 2021) saat 23.59’da sona eriyor." ifadelerine yer verildi. ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlmelerini hazır eden öğrenciler, "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?" Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS 2.ek tercih ne zaman, 140 puan tercihleri ne zaman başlıyor 2021?

    Üniversite ek tercih başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Bugün sona eren YKS birinci ek yerleştirme başvurularının arkasından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Öte yandan bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm bilgiler!

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS ek tercihleri 23 Eylül 2021 tarihinde son buluyor. Sonuçların ise tercihlerin değerlendirilmesinden sonra açıklanması bekleniyor. Henüz YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

    EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

    Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.

    Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

    Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        YKS EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

        YKS 2.EK TERCİH NE ZAMAN?

        YKS 2.ek tercih süreci 1.ek tercih sürecinden sonra başlayacak. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu açıklamaları gerçekleştirdi;"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."YKS 2.tercih tarihi henüz belli olmadı.
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