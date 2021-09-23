YKS 1. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 140 puan 2. ek tercihler başladı mı? 2. ek tercih boş kontenjanları 2021!

Üniversite ek tercih başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Bugün sona eren YKS birinci ek yerleştirme başvurularının arkasından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Öte yandan bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm bilgiler!
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercihleri 23 Eylül 2021 tarihinde son buluyor. Sonuçların ise tercihlerin değerlendirilmesinden sonra açıklanması bekleniyor. Henüz YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 23, 2021
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün (23 Eylül 2021) saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS pic.twitter.com/tTR5y0q62U
EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.
Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.