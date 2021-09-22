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    • 23.09.2021 01:39
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    CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Selahattin Demirtaş güzellemesi: İnşallah cumhurbaşkanı seçilir

    Son dakika haberleri... Millet İttifakı'ndan adaylık krizi yaşanırken CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı canlı yayında Demirtaş güzellemesi yaptı. Erdoğdu, "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullandı.

    CHP’den Demirtaş güzellemesi

    Millet İttifakı'ndan yaşanan adaylık krizi farklı bir boyuta taşındı.

    'Kürt sorunu' olduğunu iddia ederek 'HDP muhatap alınmalıdır' ifadeleriyle HDP güzellemesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan geldi.

    ERDOĞDU'DAN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ
    Erdoğdu CHP'li Sedef Kabaş ile katıldığı canlı yayında Demirtaş güzellemesi yaptı. Erdoğdu, "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullandı.

    "KEŞKE CUMHURBAŞKANI SEÇİLSE"

    Erdoğdu şunları söyledi:

    "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil"

        "MİLLET İTTİFAKI DEĞİL DEMİRTAŞ İTTİFAKI"
        Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ı öven CHP'li Aykut Erdoğdu'nun açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.

        Özalan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilir inşallah. Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama düşük ihtimal.' dedi. Meral Akşener kahvaltı yapmak ister, CHP milletvekili Cumhurbaşkanı olsun ister. Millet İttifakı değil Demirtaş İttifakı!" ifadelerini kullandı.

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