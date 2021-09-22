CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Selahattin Demirtaş güzellemesi: İnşallah cumhurbaşkanı seçilir

Millet İttifakı'ndan yaşanan adaylık krizi farklı bir boyuta taşındı.
'Kürt sorunu' olduğunu iddia ederek 'HDP muhatap alınmalıdır' ifadeleriyle HDP güzellemesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan geldi.
ERDOĞDU'DAN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ
Erdoğdu CHP'li Sedef Kabaş ile katıldığı canlı yayında Demirtaş güzellemesi yaptı. Erdoğdu, "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullandı.
"KEŞKE CUMHURBAŞKANI SEÇİLSE"
Erdoğdu şunları söyledi:
"Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil"