CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Selahattin Demirtaş güzellemesi: İnşallah cumhurbaşkanı seçilir

"MİLLET İTTİFAKI DEĞİL DEMİRTAŞ İTTİFAKI"

Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ı öven CHP'li Aykut Erdoğdu'nun açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.

Özalan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilir inşallah. Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama düşük ihtimal.' dedi. Meral Akşener kahvaltı yapmak ister, CHP milletvekili Cumhurbaşkanı olsun ister. Millet İttifakı değil Demirtaş İttifakı!" ifadelerini kullandı.