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    • 23.09.2021 09:51
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    İstanbul'daki asayiş uygulaması: 2 bin 4 personel katıldı! Aranan 328 kişi yakalandı

    İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 328 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 20 bin 230 araç ve 445 motosiklet kontrol edilirken, 825 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 19 araç trafikten men edildi, 170 bin 742 lira ceza uygulandı.

    AA
    2 bin 4 personel katıldı! 328’i yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 232 noktada 2 bin 4 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada bin 960 personelin katılımıyla 21.00-24.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

    Denetimlerde 126 bin 199 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi ile yoklama kaçağı 225 kişi yakalandı.

    Uygulamada yapılan aramalarda 62 ruhsatsız tabanca, 7 kilo 974 gram uyuşturucu madde, 517 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    20 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ
    Uygulamada bin 150 umuma açık yer denetlenirken, 15 kişiye idari işlem yapıldı, 26 bin 832 lira ceza kesildi.

    Denetimlerde 20 bin 230 araç ve 445 motosiklet kontrol edilirken, 825 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 19 araç trafikten men edildi, 170 bin 742 lira ceza uygulandı.

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