HDP'li Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'na resti çekti: HDP’yi ciddiye almayan kaybeder

"PAYANDA OLMAYIZ"

Demirtaş, geçtiğimiz aylarda yine Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız. Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir" demişti.

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