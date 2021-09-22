30 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek! Çanakkale Köprüsü nerede, açıldı mı? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, güzergahı nasıl?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden yürüdü. Köprünün son durumu hakkında bilgi veren Karaismailoğlu kamoyunun bir hayli merak ettiği soruları yanıtladı. Köprünün inşaatı devam ederken Çanakkale Köprüsü nerede, açıldı mı? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, güzergahı nasıl? soruları gündeme geldi. Açılışıyla birlikte dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü 2.023 metre orta açıklık uzunluğundadır. İşte köprüye dair bilgiler...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE, AÇILDI MI?

1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale'nin iki ilçesi arasında inşa edilmektedir. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yapılan köprü Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olacaktır.