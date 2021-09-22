30 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek! Çanakkale Köprüsü nerede, açıldı mı? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, güzergahı nasıl?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden yürüdü. Köprünün son durumu hakkında bilgi veren Karaismailoğlu kamoyunun bir hayli merak ettiği soruları yanıtladı. Köprünün inşaatı devam ederken Çanakkale Köprüsü nerede, açıldı mı? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, güzergahı nasıl? soruları gündeme geldi. Açılışıyla birlikte dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü 2.023 metre orta açıklık uzunluğundadır. İşte köprüye dair bilgiler...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE, AÇILDI MI?
1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale'nin iki ilçesi arasında inşa edilmektedir. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yapılan köprü Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olacaktır.
1915 ÇANAKKALE KÖRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR, GÜZERGANI NASIL?
Köprü, tamamlandığında kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olacaktır. Bakan Adil Karaismailoğlu köprünün 18 Mart 2022'de hizmete gireceğini duyurdu.
Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlayacaktır.
Karaismailoğlu köprünün geçiş ücreti ile ilgili de, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro (yaklaşık 150 TL) olacak" dedi. Ayrıca trafiğin, kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakikalık yolu da 6 dakikada geçeceklerini söyledi.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ UZUNLUĞU KAÇ METRE?
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı- beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.
Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.