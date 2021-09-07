Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni sayfa açtı: İşte de sosyal yaşamda da 'Ya aşı ya da PCR' şartı başladı

SIKI DENETİM

Toplu taşıma için de COVİD-19 tedbirleri alındı. Uçak, otobüs ve tren gibi şehirlerarası seyahatlerde aşı yaptırmayanlara PCR testi, zorunlu kılındı. Dün, 81 ilde denetim vardı. İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aşısı olmayan ve test yaptırmayan vatandaşlar, otobüslere alınmadı. Teste yollandı. Havalimanı ve tren garlarında aşı ve PCR testi denetimleri devam etti. Dün, 81 ilde yüz yüze eğitim başladı. Aşı olmayan öğretmenlerden, haftada iki kez PCR testi istenecek.