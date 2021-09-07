Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni sayfa açtı: İşte de sosyal yaşamda da 'Ya aşı ya da PCR' şartı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 6 Eylül'den itibaren aşı olmaya çalışanlara haftada bir kez PCR testi zorunluluğu başladı. İşveren ve çalışanların haklarını, Faruk Erdem 10 soruda yanıtladı.
1- Çalışma Bakanlığı yazısı ile aşıyı zorunlu mu yaptı?
Hayır. Aşının zorunlu olabilmesi için yasa çıkması gerekiyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yazı ile iş sağlığı ve güvenliği açısından tedbir alınmasını istedi.
2- İşveren testi zorunlu tutabilir mi?
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında salgın önlemleri olarak aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirebilir.