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    Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni sayfa açtı: İşte de sosyal yaşamda da 'Ya aşı ya da PCR' şartı başladı

    Türkiye, COVİD-19’la mücadelede dün yeni bir sayfa açtı. Tedbirler artırıldı. Hem sosyal alanda hem de çalışma hayatında ‘Ya aşı ya da PCR’ şartı başladı. Herkes bu uygulamaya odaklandı. İşveren ve çalışanların haklarını, Faruk Erdem 10 soruda yanıtladı.

    İşte yeni normal

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 6 Eylül'den itibaren aşı olmaya çalışanlara haftada bir kez PCR testi zorunluluğu başladı. İşveren ve çalışanların haklarını, Faruk Erdem 10 soruda yanıtladı.

    1- Çalışma Bakanlığı yazısı ile aşıyı zorunlu mu yaptı?
    Hayır. Aşının zorunlu olabilmesi için yasa çıkması gerekiyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yazı ile iş sağlığı ve güvenliği açısından tedbir alınmasını istedi.

    2- İşveren testi zorunlu tutabilir mi?
    İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında salgın önlemleri olarak aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirebilir.

        3- Çalışanlar PCR testi yaptırmak zorunda mı?
        Eğer işveren yazılı olarak bu tedbiri almış ve bildirmişse, çalışanlar PCR testi yaptırmak zorunda. Kapıda ateş ölçülmesi, maske takılması gibi işyerinde alınan diğer tedbirler gibi bu kurala da uymak gerekir.

        4- Aşı olmayan çalışanın hakları var mı?
        Çalışanlar aşı olmaya zorlanamaz. Ancak tedbirlere uymak zorunda...

        5- Aşı olan çalışanların hakları neler?
        Eğer hayati bir durum varsa işi bırakabilirler. Bu sürede ücretleri ödenir. İş Kanunu 24. Maddesi gereğince de tazminat alabilirler.

            6- İşveren aşı yaptırılmasını zorunlu tutabilir mi?
            İşveren aşı yapılmasını zorunlu tutamaz. Bunun için yasa gerekiyor.

            7- Test ücretini kim karşılayacak?
            Şu anda devlet hastanelerinde test ücretsiz uygulanıyor. Ancak özel hastanelerde ücretli. Şu an test ücretiyle ilgili düzenleme yok.

            8- Test yaptırmayan işten atılabilir mi?
            Test yaptırmayan ya da aşı olmayan çalışan bu sebeple işten atılamaz. Ancak iş hukuku açısından işçinin virüs bulaştırma riski bulunuyorsa işveren 'geçerli fesih' yapabilir. Geçerli fesihte işveren işçinin ihbar ve kıdem tazminatını ödüyor.

                9- Virüse yakalanan işten atılabilir mi?
                Virüse yakalandığı için bir işçinin işten atılması söz konusu olamaz. Ancak iş kanunu 25. Madde gereğince sağlığına dikkat etmeyen ya da başkalarına hastalık bulaştırma riski olan işçiler alınan tedbirlere uymazlarsa işten atılabiliyor. Ayrıca işçinin hastalığının tedavi edilemez olmasının sağlık kurulunca tespiti gerekiyor.

                10-Çalışanlar işi bırakabilir mi?
                Çalışanların sağlıklarını tehlikeye düşürecek bir durum söz konusu ise bu durum düzeltilene kadar işten kaçınma hakkı bulunuyor. İşyerinde hastalık bulaşma riski varsa haklı fesih ile tazminat alıp ayrılma hakları bulunuyor.

                İŞVERENİN GÖREVLERİ
                İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almak zorunda.
                Bu tedbirlere uyulup uyulmadığını takip eder.
                Her durum için (Covid dahil) risk değerlendirmesi yapar.
                Alınan tedbirlerin maliyeti çalışana yansıtılmaz.

                    ÇALIŞANIN GÖREVLERİ
                    Kendisinin ve diğer çalışanların sağlığını tehlikeye düşüremez.
                    Konulan kural ve talimatlara uymak zorundadır.
                    Risk değerlendirmesi sonucu belirlenen kurallara uyar.
                    İşyerinde sağlığını tehdit eden durumlarla ilgili tedbir isteyebilir.
                    Hayatı tehlike durumunda tedbir alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
                    Bu durumda ücreti ödenir.

                    SIKI DENETİM
                    Toplu                     taşıma için de COVİD-19 tedbirleri alındı. Uçak, otobüs ve tren gibi şehirlerarası seyahatlerde aşı yaptırmayanlara PCR testi, zorunlu kılındı. Dün, 81 ilde denetim vardı. İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aşısı olmayan ve test yaptırmayan vatandaşlar, otobüslere alınmadı. Teste yollandı. Havalimanı ve tren garlarında aşı ve PCR testi denetimleri devam etti. Dün, 81 ilde yüz yüze eğitim başladı. Aşı olmayan öğretmenlerden, haftada iki kez PCR testi istenecek.

                    BAŞKAN'DAN İLK DERS
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Konuşmasında, hem öğretmenlere, hem öğrencilere, hem de velilere önemli mesajlar verdi:

                    Her başarılı eğitim kurumunun gerisinde çalışkan öğrencilerle beraber, mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır.

                    Yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması, yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi.

                    Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimiz ve çocuklarımız müsterih olsun...

                        Ülkenin başarılı bilim insanları, siyasetçileri, sanatçıları, iş adamları, sporcuları, öğretmenleri, askerleri, doktorları, mühendisleri, yüreği kıpır kıpır atan bu gençlerin arasından çıkacaktır.

                        İstihdamda 'ara eleman' diye bir kavram var. İşte sizin lisenizden yetişiyor. Artık sağı, solu araştırmaya gerek yok. Ara eleman mı lazım, Sultanahmet Meslek Lisesi. İşte buradan yetişecek.

                        İlla üniversiteyi bitirmeniz de şart değil. Siz buradan çıktıktan sonra istihdam edilebilecek imkanı bulabileceksiniz.

                        601 BİN DERSLİK
                        Başkan Erdoğan, 2002'de sadece 7.5 milyar lira olan eğitim bütçesini, 2021'de 147 milyar liraya yükselttiklerini söyledi. Ülkemiz genelinde 343 bin olan derslik sayısının 601 bine taşıdıklarını kaydetti.

                        OKULUMUZ YAŞASIN
                        18 milyonu                         aşkın öğrenci, 1.5 yıl aradan sonra dün yüz yüze eğitime başladı. 2021- 2022'nin ilk ara tatili 15 Kasım-19 Kasım'da, Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-7 Şubat'ta tamamlanacak. 17 Haziran'da yaz tatili başlayacak.

                        ÇELTİKTE TON BAŞINA 5 BİN 500 LİRA
                        Başkan                         Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı: Bu yılı, %9 civarında büyümeyle kapatmayı ümit ediyoruz. Döviz rezervlerimiz özellikle ana muhalefet buraya iyi baksın; 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aştı. Milli gelirimizi 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Çeltik hasatı için alım fiyatları ton başına baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira olacak.
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                        Haberler Güncel Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni sayfa açtı: İşte de sosyal yaşamda da 'Ya aşı ya da PCR' şartı başladı
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