Yüz yüze eğitim, toplu ulaşım, sinema, tiyatro... PCR testli yeni dönem başladı!

Son dakika... Türkiye bugün yeni bir döneme başladı. Tam zamanlı yüz yüze eğitim sıkı tedbirler ile açıldı. Servislerde tıbbi maske kullanımı zorunlu hale geldi. Toplu ulaşımda negatif PCR testi sunulması zorunlu hale geldi. Konser, sinema, tiyatro faaliyetlerinde de artık PCR testi zorunlu. Gerekli şartları sağlamayan taraftarlar ise stadyumlara alınmayacak. Artık aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu var.
HAVALİMANLARINDA PCR TESTİ
Başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere, havayolu şirketleri yeni dönem için yolcularını bilgilendirerek hazırlıklarını tamamlarken salgının başlangıcında yurtdışına gidecek yolcular için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşturulan test merkezleri, iç hat yolcularına da hizmet veriyor.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre; bugünden itibaren iç hat uçuşlarında yolcuların bilet ve bagaj işlemleri sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyor. Yeni dönem için başta THY olmak üzere şirketler yolcularını bilgilendirerek hazırlıklarını tamamlarken, yoğunluk oluşmaması için kontrol noktalarına personel takviyesi yaptı. Yetkililer uçakla seyahat eden yolcuların uçuş öncesi negatif PCR test sonucunun "e-Nabız" sistemine yansımış olmasını kontrol etmeleri, ek olarak fiziki çıktı şeklinde yanlarında test sonuçlarını bulundurmaları tavsiye etti.
Sabah'ın haberine göre İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 gün 24 saat hizmet veren test merkezinde yolcular 250 lira karşılığında PCR testi yaptırabiliyor. Yolcular numunelerini verdikten 1.5 saat sonra sonuçlarını alabiliyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da tüm tedbirler alındı. Yolcular sonuçlarını 2 saatte alabilecek.