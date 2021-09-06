Başkan Erdoğan'dan muhalefete gönderme: Rezervlerimiz 118 milyar doları aşmıştır

"AMACIMIZ BİR YILA KADAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK YAPILARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK"

Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan afetlerin acısını hissettik. Yangınların söndürülmesi sonrası zararların telafisi başladı. Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİN MANZARAYI YAŞADIK"

Bir süre önce Rize ve Artvin'de de sel felaketleri yaşanmıştı. Özellikle Kastamonu ve Sinop'ta eşi benzeri görülmemiş bir manzarayı yaşadık. Mesela Bozkurt'ta bir yılda yağan yağış 2 günde düştü. Felaket bölgelerine adeta çıkarma yaptık. Kayıp 15 vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Bu felaketlerin izlerini silmekte kararlıyız.

"TÜRKİYE DÜNYADA İNGİLTERE'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA YER ALDI"

Geçtiğimiz yıl pek çok ülke krizin etkisini azaltmak için genişleyici politikalar yöneldi. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede başarılı oldu. Uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Türkiye, yılın ilk çeyreğinde, %7,2, ikinci çeyreğinde %21,7'lik büyümeye ulaştık. Türkiye bu başarısıyla dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Sanayi üretimi büyümenin sürükleyici gücü haline geldi. Bir diğer olumlu gelişme ise makine teçhizat yatırımlarımızın yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Bu rakamlar büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır.

"İHRACATIMIZ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibarıyla 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan turizm sektörü toparlamaya girdi. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 7.6 milyar dolar azalarak 13.6 milyar dolar seviyesine geriledi.

MUHALEFETE REZERV GÖNDERMESİ

Muhalefetin, anamuhalefetin burayı iyi dinlemesi lazım. Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır.

EKONOMİDE YOL HARİTASI

(OVP) Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyeye inmesini hedefliyoruz. Mali disiplinin sürmesi olmazsa olmazımızdır. Bunu herkes bir defa böyle bilecek. Büyüme Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının birinci unsurudur.

Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız.

Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini kuracağız.



SALGINLA MÜCADELE

Hala tek kozumuz aşıdır. Vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum.

Çeltik hasadı için alım fiyatları belli oldu.

Baldo fiyatları 5. 500 lira. Osmancık çeşidi 4.500 oldu.

Detaylar geliyor...