Başkan Erdoğan'dan muhalefete gönderme: Rezervlerimiz 118 milyar doları aşmıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır.
"ÇOK SAYIDA ÜLKE YÖNETİCİSİ İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü de yine 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Milletlerin sembolleri ile yaşadığı gerçeği ile de Ahlat'taki külliyemizin açılışını yaptık.
"ÜLKEMİZİ SAVUNMA SANAYİİNDE EN ÜST LİGE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ"
Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkartmakta kararlıyız. Ay yıldız projesinin temelini attık. Ay-Yıldız projesiyle ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuzun ve milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.
YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ DURUŞUNU HER GEÇEN YIL GÜÇLENDİRİYOR
Adli yılımızı da Yargıtay'ın yeni binasında açtık. Daha önce Yargıtay 6 ayrı binada yer alıyordu. Şimdi ise 10 bloktan oluşan yeni binasında yer alacak. Geçmişte vesayetten, FETÖ'ye kadar üzerine düşen nice gölgelerin tartışması altında kalan yargımızın artık milletimizin kendisinden beklediği bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz.
Rize ziyaretinde sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak dışında yeni projelerin temel atma törenlerine iştirak ettik. İlk olarak Rize-Mardin hattındaki İyidire-İkizdere yolu ile Hurmalı Tünelleri'ni hizmete açtık.
"ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ÇIKARTACAĞIZ"
Rabbim bu ülkenin ve milletin geceleği için çalışan herkesten razı olsun. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak tüm bu gayretleri taçlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız.
"AMACIMIZ BİR YILA KADAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK YAPILARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK"
Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan afetlerin acısını hissettik. Yangınların söndürülmesi sonrası zararların telafisi başladı. Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir.
"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİN MANZARAYI YAŞADIK"
Bir süre önce Rize ve Artvin'de de sel felaketleri yaşanmıştı. Özellikle Kastamonu ve Sinop'ta eşi benzeri görülmemiş bir manzarayı yaşadık. Mesela Bozkurt'ta bir yılda yağan yağış 2 günde düştü. Felaket bölgelerine adeta çıkarma yaptık. Kayıp 15 vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Bu felaketlerin izlerini silmekte kararlıyız.
"TÜRKİYE DÜNYADA İNGİLTERE'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA YER ALDI"
Geçtiğimiz yıl pek çok ülke krizin etkisini azaltmak için genişleyici politikalar yöneldi. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede başarılı oldu. Uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Türkiye, yılın ilk çeyreğinde, %7,2, ikinci çeyreğinde %21,7'lik büyümeye ulaştık. Türkiye bu başarısıyla dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı.
Sanayi üretimi büyümenin sürükleyici gücü haline geldi. Bir diğer olumlu gelişme ise makine teçhizat yatırımlarımızın yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Bu rakamlar büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır.
"İHRACATIMIZ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"
İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibarıyla 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan turizm sektörü toparlamaya girdi. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 7.6 milyar dolar azalarak 13.6 milyar dolar seviyesine geriledi.
MUHALEFETE REZERV GÖNDERMESİ
Muhalefetin, anamuhalefetin burayı iyi dinlemesi lazım. Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır.
EKONOMİDE YOL HARİTASI
(OVP) Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyeye inmesini hedefliyoruz. Mali disiplinin sürmesi olmazsa olmazımızdır. Bunu herkes bir defa böyle bilecek. Büyüme Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının birinci unsurudur.
Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız.
Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini kuracağız.
SALGINLA MÜCADELE
Hala tek kozumuz aşıdır. Vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum.
Çeltik hasadı için alım fiyatları belli oldu.
Baldo fiyatları 5. 500 lira. Osmancık çeşidi 4.500 oldu.
Detaylar geliyor...