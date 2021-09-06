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    • 06.09.2021 21:20
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    Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.


    NİHAİ ÇÖZÜM AŞI!
    Günlük vaka tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

    5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


            29 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

                25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

                    24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
                        İBB’yi tedirgin eden hamle!
                        Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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