PCR testi yaptırmayana bilet yok! Otogarda PCR testi zorunluluğu!

"10 YOLCUYU GERİ GÖNDERDİM"

Firma yetkilisi Mehmet Yiğit, "Testsiz ya da aşısız gelen yolcularımız oluyor. Çift aşısı olmayanlarda oluyor. Onları en yakın devlet hastanelerine yönlendirip PCR testlerini istiyoruz. Bu da bize sıkıntılar yaratıyor. Genelde yolcularımız otobüs kalkış saatine yakın geliyor. Bu yüzden de araçlarımız boş kalmakta. Vatandaşlar genelde bilmiyor. Bilgi sahibi olmadan buraya gelip bilet satın almak isteyen vatandaşlarımız var. Benim firmama sabahtan beri 9-10 aşısız ve testsiz yolcu gelmiştir" diye konuştu.